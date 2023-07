Mám hlad po gólech a sen něco dokázat v Mladé Boleslavi, hlásí Stránský

Odepisovaní, o to víc zdravě naštvaní a motivovaní. Fotbalisté Varnsdorfu po velkém třesku v kádru na úvod druhé ligy doma ztratili, ale i remízu 1:1 s béčkem olomoucké Sigmy brali.

„Všichni nás pasují, že budeme hrát jen o záchranu, protože máme mladý a nezkušený tým. Chceme se tomu co nejrychleji vyhnout, posbírat už na podzim co nejvíc bodů,“ hlásí za kabinu varnsdorfský kapitán Pavlo Rudnytskyy.

Těsně před startem nové sezony trenér Miroslav Holeňák avizoval: „Chceme, aby si lidi po zápase řekli, ten Varnsdorf se nám líbí, na takový tým bych rád přišel znovu. Nechceme nudit, chceme být zajímaví pro ligu.“

V nedělní premiéře, kterou v Kotlině navštívilo 755 diváků, se to povedlo jen napůl. V prvním poločase Slovan svého soupeře svíral, byť z ojedinělé šance prohrával. Brzy dokázal srovnat zásluhou Stránského. Po přestávce už diktovali hru hosté a Varnsdorf díky brankáři Vaňákovi přežil i penaltu.

Zápas druhé fotbalové ligy FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B. Domácí brankář Martin Vaňák poté, co chytil penaltu.

„Při inkasované brance trošičku zaváhal, pak nám to parádně vrátil,“ děkoval Holeňák. O Stránském tvrdil: „Po zápase říkal, že ho mrzí další neproměněné šance. Kdybychom šli do komfortnějšího vedení, vypadlo by to jinak, takhle to bylo nervózní až do konce.“

Z premiéry měl trenér smíšené pocity. „První poločas jsme hráli velmi dobře, ale je pro mě záhada, proč jsme ve druhém dějství od naší hry z nepochopitelných důvodů ustoupili. Hráli jsme špatně, takhle bychom se nechtěli prezentovat. Musíme si to v klidu u videa vyhodnotit. Takové výkonnostní výkyvy by se nám neměly stávat, musíme se z toho poučit,“ velí kouč.

Na hráčích viděl blok. „Bezprostředně po utkání si myslím, že jsme přestali hrát a byli jsme málo odvážní. Chceme bavit fotbalem, ale z nepochopitelných důvodů jsme nebavili,“ vyčítal Holeňák. „Musíme si vyhodnotit, čím to bylo. Chyběla trošku větší odvaha, chtěli jsme zápas spíš dohrát než vyhrát.“

A to se Slovanu mohlo vymstít. „Říkal jsem klukům, že bod s pokorou musíme brát. Po první půli by byl málo, po druhé jsme za něj rádi. Ukázalo nám to, že nás čeká ještě hodně práce,“ tuší kouč; další test přijde v pátek v Opavě. (bek, obi)