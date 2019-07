Pro nás je hvězda tým, hráče protočím, říká ústecký kouč Křeček

dnes 10:22

Fotbalové Ústí vstoupilo do letošní 2. ligy remízou 0:0 s aspirantem na postup Jihlavou. V ústecké sestavě se fotbalisté budou točit skoro jako sochy na orloji. Co platilo už loni, letos trenér Aleš Křeček prohlubuje: „Pro nás je hvězda tým. A pokud by s tím někdo měl problém, nemůže tady být.“