Pro Slavii sílí v Ústí. Má se tu ze mě stát chlap, říká mladý Vlček

A co chce i po sobě. V dospělém fotbale už má za sebou úspěšnou premiéru, v základní sestavě pomohl k první ústecké výhře 3:1 nad Prostějovem.

„Obrovský zážitek. Je to něco jiného než dorostenecká liga, jsem strašně spokojený, že už takhle mladý můžu nakouknout mezi dospělé,“ užíval si teprve osmnáctiletý junák svůj vyvedený debut.

Že o něm bude ještě hodně slyšet, o tom nepochybuje ústecký trenér Aleš Křeček. „Tomáš je reprezentant, to je první věc. Jeden z největších talentů na postu stopera v ročníku 2001,“ představuje ho Křeček. „Je jen otázka času, kdy se prosadí. Netvrdím, že si řekl o to, že bude hrát pokaždé. Ale je hrozně poctivý a pracovitý hráč, který ví, co chce. Věděli jsme, proč jsme ho sem brali.“

Vlček je momentálně v jednom kole, v úterý coby kapitán vedl reprezentaci do 19 let v přípravném zápase s Gruzií, která skončila úspěchem českých barev 3:1.

Do ústecké sestavy se předtím dostal díky nemoci Vojtěcha Braka, postavil se na stoperský post vedle mazáka Jiřího Pimpary.

„Braky měl bohužel teploty, tak jsem do toho naskočil. Chytil jsem šanci za pačesy a odehrál to nejlíp, jak umím. Jsem spokojený. Ale ani nejde popsat, jak jsou souboje v dospělém fotbale těžší než v dorostu. Chlap na chlapa, to už není žádné okopávání, ale tvrdá hra. Bolí to. Je to sakra těžký!“ pocítil Vlček.

A navíc je střední obránce poslední záchrannou brzdou, to není role pro každého, zvlášť pro zelenáče. „Není sranda nastupovat takhle mladý na stoperovi, což je nejsložitější post. Když se něco zkazí, není za námi už nikdo, jen brankář. Je to obrovská zodpovědnost, co musíme nést na zádech,“ míní.

Sestavou od dětství couval dozadu. „Začínal jsem jako útočník, postupem času jsem se dostával víc a víc dozadu, na stoperovi mi to sedělo nejvíc. Zůstal jsem tam a zlepšuju, co se dá. Tedy všechno. Jsem teprve na začátku, musím vypilovat souboje, rozehrávku, dá se pořád na čem pracovat.“

Když na jaře patřil do kádru mistrovské Slavie, okukoval stoperské hvězdy Simona Deliho a Michaela Ngadeua. „Jejich herní sebevědomí je neuvěřitelné. Dovolí si kličku jako poslední, na to si troufne málokdo, to je dělá nejlepšími,“ tleská jim teenager; ani on se nebojí míč vést: „Už od mládí jsem konstruktivní stoper, snažím se všechno uhrát bez nakopávaných balonů.“

Slavia ho bedlivě sleduje. „Když jsme domlouvali hostování, Slavia mluvila v duchu, že je to jednou její budoucí stoper. Ale má k tomu ještě daleko, tohle je jen jeden krok. Hrát pravidelně 2. ligu, prokazovat kvalitu i tady,“ avizuje Křeček. „Se Slavií a jejím funkcionářem Jirkou Bílkem jsme v intenzivním kontaktu o jejich hráčích. Jezdí se sem i dívat.“

Ale že by měl trenér Křeček povinnost slávisty stavět, to ne. Žádný diktát: „Na to jsem nepřistoupil, rozhoduje kvalita. Když ji mají, hrají. Nikdo jim to nedá zadarmo. Pokud ano, tak by jim jen škodil.“

Návrat do Slavie je sen, pro který Vlček dře. Nechce v Ústí zvlčet, v posilovně tahá činky, přibral už tři kilogramy. „Ve Slavii je obrovská konkurence. Vážím si toho, že jsem mohl být s áčkem půl roku, nasát tu atmosféru, učit se od nejlepších stoperů,“ nadchlo fotbalistu, který začínal v Kladně. „Slavia je obrovská motivace. V Ústí chci nasbírat zkušenosti, abych v pozdějších letech mohl naskočit do velkého fotbalu.“