Pavel Kortus
  18:59
Jedna akce, která se přímočarostí odlišovala od celého zápasu. Lukáš Vorlický čtyři minuty před koncem rozštípl druholigový šlágr prvního s druhým. Slávistický host ve Zbrojovce Brno připravil snadný gól spoluhráči a rozhodl o výhře favorita 1:0 na hřišti Táborska. „Směrem dopředu mu nemusím dávat žádné úkoly,“ chválí zimní posilu kouč Martin Svědík.

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize. (květen 2025)

Druholigový šlágr dlouho mířil k remíze, která tak trochu vyhovovala oběma.

Zbrojovka by udržela osmibodový náskok na čele, Táborsko by získalo s favoritem bod a lehce si vylepšilo postavení na druhé příčce. Taktická bitva vyprodaný stadion moc nenadchla, šancí bylo málo.

„Bylo vidět, že se mužstva dobře znají. Z obou stran letělo pár centrů do šestnáctky, ale nic moc se nedělo. O poločase jsme si říkali, že musíme jít víc do zakončení, jinak gól nedáme,“ komentoval Svědík.

Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Když už, tak to byli prvních 70 minut spíš domácí, kteří se snažili zlomit bezbrankové skóre. Velkou šanci zahodil v úvodním poločase Lukáš Matějka, po pauze pálil mimo branku z brejku Jakub Rezek.

Jenže hosté prostřídali, ofenzivu oživili Vorlickým a převzali iniciativu. Několik nadějných akcí ještě šancí neskončilo. Čtyři minuty před koncem si to ale Vorlický namířil k brance, ve vápně si narazil a předložil snadné zakončení Kanakimanovi.

„Moje klasika. Dva tři balony jsem ztratil, ten další mi vyšel a padl z toho rozhodující gól,“ usmál se Vorlický.

Naděje domácích záhy ještě víc klesly po vyloučení Ondřeje Bláhy. V posledních minutách se Táborští už ani nedostali do většího tlaku. „Byl to vyrovnaný zápas. Měli jsme o jednu velkou šanci víc než soupeř, který ji ale proměnil. Trenéru Svědíkovi jsem gratuloval k postupu, podle mě už je to hotové,“ podotkl trenér Radek Kronďák.

Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Svědík byl ve velkých prohlášeních tradičně zdrženlivý. „Neuslyšíte ode mne nic nového. Jsme dál pokorní a soustředíme se jen na další zápas. Větší náskok může pomoci snad jen trochu hráčům v hlavách,“ odhadl kouč Zbrojovky.

Brno je po 18 kolech na čele už o 11 bodů a tím i jednou nohou v nejvyšší soutěži. „Nebojím se to říct, že to je klíčové. Hodně jsme si výhrou pomohli, bude to ještě víc na nás. Neslavíme, ale dodá nám to další sebevědomí,“ zdůraznil Vorlický.

Naopak Táborsko píše druhou jarní nulu, proher má za dva zápasy stejně jako za celý podzim. V tabulce zůstává druhé, ale už jen o bod za ním je třetí Opava a čtvrtý Artis Brno.

„Nic není ztracené. Musíme hráče znovu namotivovat a zároveň zklidnit, abychom se sami nerozhádali. Chceme do baráže jakkoliv, to platí,“ zdůraznil Kronďák.

