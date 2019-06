Záchrana? Zapotili jsme se, hodnotí sezonu prostějovský kouč Machala

„To je fotbal. V těžkých situacích mě vedení klubu podrželo, asi to bylo správné řešení,“ usmíval se po záchraně trenér.

Byly situace, kdy jste přestával věřit, že se to podaří?

Věřit musíte vždycky, dokud je naděje. Po prvních čtyřech jarních zápasech to ale s námi nevypadalo dobře. Čtyři porážky v řadě nás poslaly na sestupovou příčku. Všichni jsme se pořádně zapotili, abychom se dostali z nejhoršího ven. Povedlo se, máme splněno.

V prvních osmi kolech jste získali patnáct bodů, v dalších devíti podzimních už jen tři. Zadělali jste si na problémy už v první části sezony?

Možná ano. Celý podzim se zlomil během dvou týdnů. V zápasech s Vítkovicemi, Jihlavou a Varnsdorfem jsme získali jediný bod, přestože jsme ve všech byli lepší. Pak už se to vezlo – a vlastně jsme čekali na konec podzimu. Celou zimu se tým chystal na první jarní kolo a byl z toho výprask na Žižkově. I z toho jsme se nakonec vyhrabali.

Nepoznamenalo tým zranění brankářské jedničky Miloslava Brédy před začátkem jara?

To ne. Měli jsme štěstí, že se podařilo na půlroční hostování získat Patrika Le Gianga, jinak to mohlo skončit průšvihem. Udělal sice chybu s Jihlavou, na kterou se bude dlouho vzpomínat, jinak nám ale hodně bodů vychytal. Odvedl obrovský kus práce a má před sebou zajímavou budoucnost.

Realizační tým Prostějova včetně hlavního trenéra Oldřicha Machaly slaví vítězství ve druhé lize.

Během jara jste posílili na lavičce. Jak pomohl asistent Ladislav Onofrej, který skončil v Sigmě?

Hodně. S jeho příchodem se trošku uvolnili ruce i Petarovi Aleksejevičovi, který měl tři funkce. Laco rychle zapadl. Na záchraně má velkou zásluhu.

Ukázal Prostějov, že patří do druhé ligy?

Odehráli jsme celou řadu dobrých zápasů, ukázali jsme, že mančaft měl svoji kvalitu. Pochopitelně máme také rezervy, celkově si ovšem myslím, že ve druhé lize můžeme i v dalších sezonách hrát důstojnou roli.

Budete u toho?

Smlouvu podepsanou nemám, ale s předsedou Františkem Jurou jsme si řekli, že pokračujeme dál. Musím říct, že v Prostějově jsem spokojený. Je to rodinný klub s jasnou dlouhodobou vizí. Ty plány se mi líbí. Včetně toho, že si všichni uvědomují, že musíme vylepšit práci s mládeží, abychom z ní mohli časem brát hráče do prvního týmu.

Máte představu o sestavě na příští sezonu?

Pokračovat bude Aleš Schuster, Tomáš Janíček, přál bych si, aby pokračoval Jan Polák. Jan Vošahlík by rád do zahraničí, uvidíme, jak to dopadne. Končí Adam Ševčík, což mě mrzí. Potřebujeme získat útočníka, s jedním jít do sezony nemůžeme. Současně chceme kádr omladit a oživit. Uvidíme, jak budeme při jednáních úspěšní.