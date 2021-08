Prostějov ladí formu, otočil mač s Třincem. Nervy až do konce, přiznal kouč

„Je to pro nás skvělé vítězství. Škoda, že jsme nerozhodli dříve. Byly to nervy až do konce. Každopádně jsme se výsledkově rozjeli, doufám, že to tak bude pokračovat a po zápasech si budeme pravidelně zpívat vítězné písničky,“ radoval se prostějovský trenér Jiří Jarošík.

V prvních deseti minutách měl ale k úsměvu daleko. Už ve třetí minutě zakončil v malém vápně rohový kop trestuhodně nehlídaný Ba a vzápětí Kania a Omasta ve velkých šancích netrefili branku. Mírné zlepšení přineslo až vyrovnání Omaleho, na kterého pro změnu v pokutovém území zapomenula třinecká obrana.

„Ty začátky zápasů nám zatím nejdou. V lize ani v poháru. Nevím, jestli za to může strach hráčů, nebo horší koncentrace. Soupeř nám mohl odskočit na rozdíl dvou branek, to by bylo špatné. Měli jsme štěstí,“ přiznal Jarošík.

Těžko odhadovat, co se během přestávky odehrávalo v domácí kabině, v každém případě to pomohlo. Po pauze byli hráči Prostějova aktivní, začali se dostávat do šancí a třinecká defenziva měla velké problémy. V pětapadesáté minutě Kušej přeletěl s míčem přilepeným k noze přes tři bránící hráče a ideálně našel Žáka, pro něhož už nebyl problém trefit prázdnou branku.

Definitivně mohli nasměrovat domácí k výhře zkušení fotbalisté. Jiráček a po něm Koudelka netrefili branku, a tak se na pojistku čekalo až do třetí minuty nastaveného času. Koudelka už mohl z několika metrů pálit, lobem přes brankáře však ještě vylepšil pozici po Kušeje a letní posila snadno poslala míč do sítě.

„Po přestávce to kluci rozbalili a ukázali, že na to mají. Že je fotbal baví. Všichni k tomu přispěli svým dílem. Měli jsme skvělé momenty. V kabině jsme si během přestávky pár věcí vysvětlili, pomohlo to,“ usmíval se Jarošík.

Prostějovští po nepovedeném závěru a dvou prohrách v řadě zapsali čtvrtý zápas bez porážky. V lize dokázali nasbírat sedm bodů z devíti možných a v poháru přehráli třetiligový Vratimov.

Další zápas čeká Jarošíkovy svěřence už ve středu, od 17 hodin nastoupí ve Valašském Meziříčí ke třetímu kolu MOL Cupu. V lize se představí v sobotu, opět na Moravě. Od 10.15 je přivítá Vyškov, který se ziskem jednoho bodu zatím plápolá na chvostu druhé ligy.