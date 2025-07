Už přes tři roky působí bývalý ligový záložník Martin Vozábal jako sportovní ředitel druholigového Táborska. Pod jeho vedením skončil jihočeský celek postupně na sedmém, třetím a čtvrtém místě tabulky. Předloni si zahrál i baráž, kdy mu jen těsně unikl postup do první ligy přes Budějovice.

I na nový ročník se Vozábalovi do Táborska podařilo sehnat zajímavé posily, jako jsou zkušený záložník Jakub Hora, exbudějovický stoper Lukáš Havel nebo útočník Lukáš Matějka. Do pražské Sparty klub prodal talentovaného brankáře Daniela Kerla.

Tyto změny v kádru však mohou být jedny z posledních, které nesly Vozábalův podpis. O jeho služby je totiž zájem jinde. Touží po něm vedení brněnské Zbrojovky, které se netají velkými ambicemi.

„Ano, dostal jsem od Zbrojovky Brno nabídku. Ale mám ještě rok platnou smlouvu v Táborsku. Panu Kolářovi (majiteli klubu) jsem o zájmu řekl. Máme takovou dohodu, nechci ho v tom nechat. Moc si ho vážím za to, co pro fotbal v Táboře dělá. Bavíme se o tom společně a uvidíme, jak to bude dál,“ odpověděl 46letý Vozábal na otázku iDNES.cz.

Podle zdrojů redakce je zájem z Brna vážný a klub několikrát navýšil nabídku. Uznávaného manažera však drží kromě kontraktu i silný vztah k regionu. Z Tábora má rodiče, chodil tam do školy. Dlouhé roky působil v budějovickém Dynamu, jako generální manažer však skončil krátce po nástupu tehdejšího majitele Vladimíra Koubka.