Bod z venku bereme. Ale cítíme, že jsme měli na víc, říká hradecký Vízek

Letošní sezona ale přinesla změnu. Pětatřicetiletý Ottmar, jenž si roli jedničky v profesionál ním mužstvu vybojoval právě až před čtyřmi lety, tentokrát vstoupil do sezony jako náhradník.

V hradecké brance dostal přednost, stejně jako v posledních třech zápasech minulé sezony, přednost o deset let mladší Patrik Vízek. „Vážím si toho a jsem rád, že jsem šanci dostal,“ vypravoval Vízek po utkání v Sokolově, v němž sice Hradec remízou 0:0 ztratil hned na startu dva ligové body, ale Vízek udržel čisté konto.

Je i díky němu už čtvrté v řadě, ve výše zmíněných třech posledních zápasech minulé druholigové sezony totiž Vízek a s ním celý hradecký tým rovněž neinkasovali.

I díky třem jarním nulám možná dostal nyní přednost začít novou sezonu, což pro něj nebylo zase tak velké překvapení: „Trenér mi naznačoval něco týden dopředu, takže jsem ani nebyl nervózní.“

Vstup do sezony s Vízkem v brance Hradci vyšel tak napůl. Ani vyložené zklamání, ale ani absolutní spokojenost. „Musíme to brát s pokorou. Je to bod z venku, ale na druhé straně cítíme, že jsme měli na víc a že umíme předvádět lepší výkony. Bod však bereme,“ komentoval Vízek bezbrankovou remízu v Sokolově.

V zápase si ani jeden z týmů moc šancí nevypracoval, přesto si prožil Vízek horké chvilky. Do největší domácích se dostal krátce před koncem poločasu Hošek, který zblízka přestřelil. „Přiznám se, že zrovna při této akci mi zatrnulo, byla jejich největší. Vycházelo to i z toho, že nám zatápěli především při standardních situacích,“ uvedl hradecký brankář.

Kvůli zdravotním problémům Jakuba Martince před Vízkem nastoupila nezvyklá stoperská dvojice Kvída, Zbrožek. První toho po delším zranění v létě moc nenahrál, druhý je po svém letním příchodu do Hradce nováčkem v týmu. Vízkovi to ale problém nedělalo. „Jsme na sebe takhle zvyklí z tréninků a přípravy, kde jsme nastupovali v různém složení, takže tam žádný problém nebyl,“ uvedl Vízek.