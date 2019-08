Hradci se na Varnsdorf nedaří. O to větší motivace vyhrát, říká trenér

Pokud by dopadli podobně i v pátek, dál by se protáhl jejich neslavný vstup do nové druholigové sezony. V prvních třech kolech ještě nevyhráli a na svém kontě mají jen dva body za dvě remízy. „O to větší motivací pro nás je, abychom tyhle dva nezdary z minulé sezony napravili,“ uvedl trenér Hradce Zdenko Frťala před zápasem.

Motivace to je i pro něj osobně, ve Varnsdorfu totiž strávil úspěšná trenérská léta, v nichž nechyběl ani postup do 1. ligy, a z Varnsdorfu také do Hradce loni v létě přišel. „Tým se od doby, co jsem odtamtud odešel, dost změnil. Oslabili v defenzivě, ale v útoku jsou hodně nebezpeční. Je to hodně běhavé mužstvo, které chce hrát fotbal a má na to dobrou typologii hráčů. Fotbalem se baví, to je jejich hlavní zbraň,“ uvedl hradecký kouč.

Hradec měl k první výhře sezony nakročeno už před týdnem v Líšni, na hřišti nováčka o ní přišel až vyrovnávacím gólem domácích na 3:3 v samém závěru zápasu. „Potřebovali jsme taky trochu vyčistit vzduch, co se týče věcí, které se nám nelíbily. Někdy je lepší posedět si a v emocích, ale ve finále s chladnou hlavou probrat situace, které by se neměly opakovat,“ uvedl Frťala, co se mimo jiné dělo v týdnu po tomto zápase.

Páteční utkání mezi Hradcem a Varnsdorfem začne v 18 hodin.