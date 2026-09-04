„Byl bych strašně rád, kdyby vydržel několik let, a ne jen pár měsíců,“ přeje si sportovní ředitel Hanácké Slavie Karel Heinz.
Post kroměřížského trenéra je totiž v posledních letech hodně nejistý job. Od éry současného zlínského kouče Bronislav Červenky, který s mužstvem postoupil v roce 2023 do druhé ligy, se u mužstva prostřídalo šest koučů.
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Martin Onda, Roman Dobeš, Jan Podolák, Richard Polák, Lukáš Kříž a Darko Šuškavčevič, který rezignoval po domácím debaklu 0:4 od Jihlavy a pouhých čtyřech kolech aktuálního ročníku.
„Je to velká škoda. Vážím si ho. Odvedl tady velký kus práce. Měli jsme představu, že u nás jako hlavní trenér vykročí do českého profesionálního fotbalu, ale tlak je obrovský a každý si to vyhodnotí sám. S jeho prací jsme byli spokojení, přeju mu, ať se mu daří,“ řekl Heinz na adresu rodáka z Černé Hory.
V dalších dvou ligových zápasech a v Českém poháru, ze kterého Kroměříž vypadla v třetiligovém Vsetíně, vedl tým dočasně asistent Peter Lipták. Provizorium skončilo po vítězné domácí otočce s Prostějovem.
„Trenérů, kteří připadali v úvahu, byla spousta, ale směřovali to k reprezentační přestávce. Několik jsme jich oslovili, měli jsme schůzky, ale ve finále jsme viděli, že dlouhé čekání neprospívá hráčům ani nám, kteří máme za klub zodpovědnost, a urychlili jsme to,“ vyložil Heinz.
Strůjce zázračné záchrany odmítl
V Kroměříži si mysleli i na Lukáše Kříže, strůjce jarní zázračné záchrany. Kvůli pracovnímu vytížení se ale momentálně nechce trenérsky angažovat.
Volba tak padla na Tichaie, který se do širšího fotbalového povědomí dostal v sezoně 2024/25, kdy Chrudim bojovala v prvoligové baráži s Pardubicemi.
„Chrudim byla skvělá, povedla se mu i loňská sezona na Žižkově. Začátek letošní týmu nevyšel, ale to se stává. Rozebrali jsme naše i jeho představy. Věřím, že jsme se trefili,“ prohodil Heinz.
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Pro Tichaie bude start v novém působišti složitý. Tým drtí marodka defenzivních hráčů, po šesti kolech je horší pouze Žižkov.
„Proti Táborsku (0:0) jsme začali podzim dobře, ale v dalším domácím zápase s Ústím (0:2) jsme propadli v hlavách, hráči začali pochybovat a výsledkově se nám to vymklo,“ přiznal Heinz.
Příval porážek zastavil až duel s Prostějovem. „Když kluci zavětří, že to jde, přidají na tempu a agresivitě a najednou otočí skóre. Potřebují přísnost a jasně dané úkoly. Výborně to s nimi uměl Lukáš Kříž, který z nich dokázal dostat maximální energii. To bude chtít i od nového trenéra,“ nastínil Heinz.
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I přes špatný úvod sezony v Kroměříži nepropadají panice, loni poprvé bodovali až v desátém kole.
„Čekají nás tři špičkoví soupeři z Moravskoslezského kraje,“ zmínil duely s Baníkem B, Opavou a Karvinou. „Každý bod bude dobrý.“
Do konce přestupového období 9. září by klub chtěl ještě posílit. „Loni se nám to vyplatilo. Zvedla se konkurence, všichni museli přidat, aby se vůbec dostali do nominace,“ dodal Heinz.