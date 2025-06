Rádi by po sestupu do druhé ligy co nejdříve zacílili na návrat mezi elitu. Kádr na to však zatím ani zdaleka nemají. V pondělí zahájili letní přípravu prakticky jen se zbytkem týmu z předchozí sezony, který doplnili mladíci z B mužstva a mládeže.

Sestup Jihočechů byl dlouho dopředu jistý, ale vedení stejně nemohlo skládat kádr na nový ročník. Vše je totiž vázané na chystanou změnu majitele, ta se však zpožďuje. Současný šéf Koubek v neděli večer svolal sportovní úsek a umožnil mu dělat změny v kádru.

„To je pro nás důležité. Hned jsme na tom začali pracovat, měli jsme nějaké hráče rozjednané. Času moc není, ale potřebuje tým hodně doplnit,“ uvědomuje si hlavní trenér Jiří Lerch.

Podle Koubkova pondělního vyjádření pro iDNES.cz v pátek zanikla exkluzivita jednání, kterou udělil britskému zájemci. Ve hře je nový zájemce, se kterým je právník v čele Dynama údajně blízko dohody.

Aktuální kádr Brankáři: Colin Andrew, Jan Volek, Tadeáš Maroušek, Matyáš Lis Obránci: Jan Brabec, Matěj Faltus, Nicolas Gorosito, Mamadou Kone, Michal Němeček, Vincent Trummer (zraněný), Marek Smejkal. Záložníci: Martin Douděra, Ubong Ekpai, Dmytro Artymovych, Filip Havelka, Michal Hubínek, David Krch, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Emil Tischler, Rayan Berberi. Útočníci: Quadri Adediran, Tuguldur Gantogtokh, Zdeněk Ondrášek, Elvis Isaac, Martin Prášek.

„Jednání se zahraničními investory jde do finále. Čekáme, až si vytvoří technické podmínky pro převzetí klubu. Předpokládáme, že se vše uzavře tento týden,“ okomentoval Koubek pro iDNES.cz.

Nový investor přirozeně může přinést odlišný pohled na strategii klubu do budoucna. Další sezona však začíná už za pět týdnů, a tak Dynamo musí jednat. Současný stav 17 hráčů včetně doplnění z rezervy rozhodně není dostatečný. Pokračovat budou tři opory.

„Chceme, aby tady zůstali Ubong Ekpai, Zdeněk Ondrášek a Jiří Skalák. Budou to řešit se sportovním vedením. Jsou to zkušení hráči, kteří se nám ve druhé lize budou hodit,“ myslí si Lerch.

Do týmu by rád přivedl až osm posil. Konkrétnější zatím být nechtěl. Ale přestupový trh je v tomto období už notně přebraný. Noví hráči se shánějí zpravidla výrazně dřív.

„Potřebujeme posílit na všech postech. Sháníme brankáře. Martin Janáček skončil, volno určitě prospělo Colinu Andrewovi,“ tvrdí.

Silné týmy v přípravě

V minulém týdnu odešel do brněnského Artisu odchovanec Ondřej Čoudek. Do Mladé Boleslavi míří další talent z akademie Jan Zíka, který nebyl na začátku přípravy. Už dříve se s klubem rozloučili Peter Pekarík nebo hráči z hostování Vilém Fendrich, Václav Míka i Marvis Ogiomade.

Jak bude vypadat budějovické sestava v úvodu nového ročníku, to zatím nelze říct ani zdaleka. Podobně je to i s ambicemi exligového celku po sestupu.

Vladimír Koubek

Vedení, trenéři a přirozeně i fanoušci si přejí, aby se tradiční jihočeský klub vrátil do první ligy co nejdřív. Realita však může být jiná. „Chceme hrát důstojnou roli, druhá liga je kvalitní soutěž. Rádi bychom se dostali do boje o postup, hráli někde nahoře. Ale musíme doplnit kádr, bude to těžká práce,“ uvědomuje si Lerch.

Kouč určitě prozatím nebude moct využít rakouského beka Vincenta Trummera, který se zotavuje po operaci kolene. Do své vlasti se však musí vrátit na další léčení a v podzimní části zřejmě hrát nebude. Postupně se vrací zkušený argentinský stoper Nicolas Gorosito. Ten přišel v zimě, v A týmu kvůli zdravotním problémům neodehrál ani minutu.

„Byl na Slovenku, kde žije, pracoval tam s kondičním trenérem. Do týdne by se měl zapojit do plného tréninku,“ doufá Lerch.

V přípravě černobílí vyzvou zajímavé soupeře. Ve středu je čekají v Praze fyzické testy, o víkendu sehrají modelový zápas. V příštím týdnu je čeká Viktoria Plzeň a také rumunský celek CFR Kluž, se kterým se Dynamo utká v Rakousku.

Zbývající tři protivníci budou druholigoví, postupně Jihlava, Vlašim a v generálce Příbram. „Něco nám to ukáže, máme kvalitní soupeře, ale důležitější je liga. Šanci dostanou všichni hráči,“ naznačuje hlavní trenér.

Druhá nejvyšší soutěž začne o víkendu 19. a 20. července. V úterý se České Budějovice i zbylé celky dozvědí los nového ročníku. Dynamo se ve druhé lize potká v jihočeském derby s Táborskem.