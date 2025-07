Rozpaky. V Českých Budějovicích a okolí asi nenajdete člověka, který by aktuálně při otázce na zvraty v Dynamu měl jasno, co se vlastně děje, jakým se klub ubírá směrem a jaká je jeho budoucnost.

„Je to ostuda. Až se nechce věřit, kam se klub může po několika poměrně dobrých sezonách takhle rychle dostat. Bohužel stále nevidím pomyslné světýlko na konci tunelu. Nová paní majitelka (Dorothy Nneka Ede, pozn. red.) se ještě neukázala, asi jen na dálku rozdává výpovědi,“ zoufá si Karel Poborský.

Bývalý kapitán reprezentace a nejslavnější odchovanec budějovického klubu byl rozčarovaný z toho, že v pondělí skončila místní dvojice trenérů Jiří Lerch a Jiří Kladrubský.

„Je mi z toho smutno. Jirkové odmakali blázinec, který se v klubu děl. Prošli s ním ty šílené časy a teď dostanou na hodinu vyhazov přes půl světa,“ vystihuje.

Pouhých jedenáct dnů před startem nové sezony A mužstvo přebrala trojice portugalských trenérů. Hlavním je Pedro Resende, asistenty se stali Miguel Santos a Hugo Faria.

„Vůbec nevím, jak to bude fungovat. Obrovský problém bude jazyk a to i jenom v běžné domluvě. Angličtina není v Česku ani v Portugalsku tolik rozšířená. Za necelé dva týdny začíná nová sezona a trenéři tým vůbec nemohou znát. Poznají jen gólmany, protože mají rukavice,“ myslí si.

Nejisté vyhlídky A týmu mohou být i malinko v ústraní kvůli ještě většímu problému. „Bojím se o prostupnost mezi akademií a prvním týmem. V akademii pracují velice dobře. Například nyní celky U14 a U15 mají velkou kvalitu a skvělé výsledky. Ale návaznost na áčko bude malá. Jestli do Dynama budou chodit mladí cizinci, kteří se tu otočí, než je klub zpeněží, tak to pro budějovickou mládež bude složité,“ očekává.

Pokud by klub šel tímto směrem, pravděpodobně by reagoval i Jihočeský kraj a budějovická radnice. Oba subjekty výrazně podporují činnost akademie, ale také ligového A týmu. To se však může změnit.

„Cítím, že to vnímají i lidi na kraji a na městě. Nikdo se jim oficiálně nepředstavil. Ani nevědí, s kým mají jednat. Budou velice obezřetní, jestli budou klubu posílat peníze. A nedivím se jim,“ dodává Poborský.