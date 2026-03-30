České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Pavel Kortus
  13:52
Po nečekaném konci portugalského trenéra Pedra Resendeho mají fotbalisté Českých Budějovic nového kouče. Stal se jím kyperský trenér Nikodimos Papavasiliou, který jako první Kypřan nastoupil v anglické Premier League. K ruce bude mít asistenta z Řecka a také z akademie Dynama.

Nikolas Kalakoutis (vlevo) a Nikodimos Papavasiliou, noví trenéři Budějovic. | foto: SK Dynamo ČB

Tichá změna. V pondělí ráno byl na Střeleckém ostrově naposledy Pedro Resende. Bez rozlučky s týmem portugalský kouč společně s krajanem a asistentem Nunem Costou opustili Dynamo.

Odpolední trénink už vedl nový trenérský štáb. V jeho čele je Kypřan Nikodimos Papavasiliou. Ten zaujal jako první Kypřan, který kdy hrál anglickou Premier League. Nastoupil za Newcastle United. Jako trenér působil kromě své rodné země i v Řecku a Egyptě. Teď povede Dynamo.

„Přináší nejen mezinárodní zkušenosti, ale i znalost českého prostředí a mentality, protože již několik let žije v České republice,“ uvedl klub.

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Jeho asistentem se stává Řek Nikolas Kalakoutis. V novém realizačním týmu bude také český trenér Filip Toncar. Dosavadní kouč devatenáctky Dynama je zároveň asistent trenéra reprezentace do 19 let.

„Zajistí silnější provázanost mezi akademií a prvním týmem,“ očekává vedení Českých Budějovic.

Výsledky

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Klopp hecoval Anfield, mluví se o návratu k trénování. Real Madrid? Hloupost, opáčil

Jürgen Klopp po zápase mezi legendami Liverpoolu a Dortmundu.

Po sobotním zápase legend udělal radost fanouškům na Anfieldu, když několikrát oslavně zapumpoval před tribunou, přesně jak to dělával v minulosti. Německý kouč Jürgen Klopp se necelé dva roky po...

30. března 2026  12:45

Kliment o vzletech i pádech: Říkají mi, že je to na knížku. Snad posloužím jako příklad

Premium
Jna Kliment se raduje v barážovém zápas s Irskem.

Původně měl docela jiné plány. Trochu si orazit, nechat okopané nohy odpočinout a pak se vrhnout na stěhování. Nový domov u Olomouce ale teď místo Jana Klimenta zvelebuje manželka a parta stěhováků:...

30. března 2026

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07,  aktualizováno  23:23

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

29. března 2026  21:41

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

29. března 2026  19:40

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech...

29. března 2026  17:16

Do základu Součka místo Daridy? Jaké změny poradí čtenáři Koubkovi na Dány

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Během zápasu s Irskem sáhl do sestavy už o půli, aby stáhl Vladimíra Daridu a Tomáše Holeše. Jaké změny přichystá český trenér Miroslav Koubek do finále baráže o fotbalové mistrovství světa proti...

29. března 2026  15:29

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

28. března 2026  17:40

Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Ve čtvrtek pouhých pár minut po svém příchodu na trávník rozehrál z rohu přímý kop, po němž Ladislav Krejčí srovnal na 2:2. „Před tou standardkou za mnou běžel Provod, ať zkusím balon podél vápna po...

28. března 2026  13:12

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

