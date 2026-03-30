České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Tichá změna. V pondělí ráno byl na Střeleckém ostrově naposledy Pedro Resende. Bez rozlučky s týmem portugalský kouč společně s krajanem a asistentem Nunem Costou opustili Dynamo.
Odpolední trénink už vedl nový trenérský štáb. V jeho čele je Kypřan Nikodimos Papavasiliou. Ten zaujal jako první Kypřan, který kdy hrál anglickou Premier League. Nastoupil za Newcastle United. Jako trenér působil kromě své rodné země i v Řecku a Egyptě. Teď povede Dynamo.
„Přináší nejen mezinárodní zkušenosti, ale i znalost českého prostředí a mentality, protože již několik let žije v České republice,“ uvedl klub.
Jeho asistentem se stává Řek Nikolas Kalakoutis. V novém realizačním týmu bude také český trenér Filip Toncar. Dosavadní kouč devatenáctky Dynama je zároveň asistent trenéra reprezentace do 19 let.
„Zajistí silnější provázanost mezi akademií a prvním týmem,“ očekává vedení Českých Budějovic.