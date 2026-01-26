Jedenačtyřicetiletý Miguel Santos působil společně se svými krajany u prvního týmu Dynama od léta. Nastoupili krátce před startem druholigové sezony, vybrala si je nigerijská majitelka Nneka Ede, která před tím získala budějovický klub.
Nový realizační tým měl v úvodu těžkou roli. V novém prostředí, kde byli nováčky a neuměli ani řeč, převzali mužstvo necelé tři týdny před sezonou. Po slabším úvodu Dynamo skončilo po podzimu na desáté příčce s dvaceti body.
„Miguel Santos obdržel nabídku od ženského týmu čínské Superligy. Vzhledem ke svým předchozím zkušenostem v ženském fotbale ji považoval za dobrou příležitost a klub s ním dospěl k dohodě,“ popsal pro iDNES.cz operation manager Miroslav Markovič.
Santosova náhrada Nuno Costa je rovněž z Portugalska. Důležitou podmínkou byla potřebná UEFA Pro licence.
V pondělí měli hráči volno po dvou přátelských zápasech, v úterý se znovu sejdou na trénink a už tam nebude chybět nový asistent.
Nuno Costa je čtyřiačtyřicetiletý Portugalec, který naposledy působil jako asistent v gruzínském klubu FC Dila. Jako hlavní kouč, asistent trenéra či manažer dříve pracoval v menších klubech jako Vilaverdense FC, Alvarenga, Cesarense, AD Sanjoanense či u reprezentace Bahrajnu do 19 let.
Pedro Resende pokračuje
Minimálně do konce sezony by podle smlouvy měl u budějovického týmu působit hlavní kouč Pedro Resende, stejně jako další asistent a analytik Hugo Faria. Už na začátku zimní přípravy došlo ke změně na postup kondičního trenéra a také tam zůstala portugalská národnost. Andrého Amorima nahradil Pedro Perreira.
„Dynamo se i nadále plně soustředí na přípravu v zimní přípravě a na pokračování další fáze ligové soutěže,“ doplnil Markovič.
Miguel Santos působil celou svoji trenérskou a manažerskou kariéru doma v Portugalsku. Věnoval se mládeži a ženským týmům. Po konci v Dynamu se zajímal i o angažmá v České republice, kde se mu zalíbilo. Nakonec se však zřejmě vrátí k ženskému fotbalu.