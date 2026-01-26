Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Pavel Kortus
  19:27
Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise jako hlavní kouč. Míří k ženám do Číny. Nahradil ho jeho krajan Nuno Costa.

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Jedenačtyřicetiletý Miguel Santos působil společně se svými krajany u prvního týmu Dynama od léta. Nastoupili krátce před startem druholigové sezony, vybrala si je nigerijská majitelka Nneka Ede, která před tím získala budějovický klub.

Nový realizační tým měl v úvodu těžkou roli. V novém prostředí, kde byli nováčky a neuměli ani řeč, převzali mužstvo necelé tři týdny před sezonou. Po slabším úvodu Dynamo skončilo po podzimu na desáté příčce s dvaceti body.

„Miguel Santos obdržel nabídku od ženského týmu čínské Superligy. Vzhledem ke svým předchozím zkušenostem v ženském fotbale ji považoval za dobrou příležitost a klub s ním dospěl k dohodě,“ popsal pro iDNES.cz operation manager Miroslav Markovič.

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Santosova náhrada Nuno Costa je rovněž z Portugalska. Důležitou podmínkou byla potřebná UEFA Pro licence.

V pondělí měli hráči volno po dvou přátelských zápasech, v úterý se znovu sejdou na trénink a už tam nebude chybět nový asistent.

Nuno Costa je čtyřiačtyřicetiletý Portugalec, který naposledy působil jako asistent v gruzínském klubu FC Dila. Jako hlavní kouč, asistent trenéra či manažer dříve pracoval v menších klubech jako Vilaverdense FC, Alvarenga, Cesarense, AD Sanjoanense či u reprezentace Bahrajnu do 19 let.

Pedro Resende pokračuje

Minimálně do konce sezony by podle smlouvy měl u budějovického týmu působit hlavní kouč Pedro Resende, stejně jako další asistent a analytik Hugo Faria. Už na začátku zimní přípravy došlo ke změně na postup kondičního trenéra a také tam zůstala portugalská národnost. Andrého Amorima nahradil Pedro Perreira.

„Dynamo se i nadále plně soustředí na přípravu v zimní přípravě a na pokračování další fáze ligové soutěže,“ doplnil Markovič.

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Miguel Santos působil celou svoji trenérskou a manažerskou kariéru doma v Portugalsku. Věnoval se mládeži a ženským týmům. Po konci v Dynamu se zajímal i o angažmá v České republice, kde se mu zalíbilo. Nakonec se však zřejmě vrátí k ženskému fotbalu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Rozhození fotbalisté Arsenalu. Poprvé v sezoně prohráli domácí zápas.

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce...

26. ledna 2026  15:40

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ještě na vlastní polovině vybojoval míč, přihrál spoluhráči, který mu ho vrátil do běhu. Padesátimetrový sprint k bráně soupeře zakončil přihrávkou, po které Yang skóroval. Povedenou asistencí český...

26. ledna 2026  12:15

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

United otočili šlágr s Arsenalem. Aston Villa zdolala Newcastle, slaví i Chelsea

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United se raduje z vítězného gólu v utkání...

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve šlágru 23. kola anglické ligy na půdě vedoucího Arsenalu 3:2, náskok londýnského celku v čele tabulky se tak snížil na čtyři body. Aston Villa triumfovala...

25. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  19:59

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Amine Adli z Bournemouthu slaví vítězný gól na 3:2 v 95. minutě utkání proti...

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli závěr zápasu 23. kola Premier League, když na hřišti Bournemouthu padli 2:3 gólem v nastaveném čase. West Ham s Tomášem Součkem triumfoval nad Sunderlandem 3:1, další...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  20:57

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

