Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

„Potřebuji doručit vyúčtování Petru Marošovi, který není šťastnej, není spokojenej, je v nervu,“ máchá rukama ve videu před budějovickou radnicí David Jelen, člen vedení Dynama.
Video nahrál na svůj veřejný facebookový profil po jedné hodině ranní. Následně vulgárně kritizuje úřední hodiny magistrátu, bouchá na vrata radnice a volá: „Peťo, pusť mě dovnitř.“ Na mysli má znovu Maroše, kterého následně sprostě urazí.
„Je to nové dno. Je to ostuda pro celé Budějovice, že klub někdo takový zastupuje,“ reagoval pro iDNES.cz ve čtvrtek dopoledne náměstek primátorky Maroš.
Jelen se odpoledne v dalším videu omluvil za nevhodné chování. „Jednal jsem zkratkovitě, pod vlivem nemoci a frustrace z aktuální situace. Zároveň pouze za sebe, nikoliv jménem klubu,“ vzkázal.
Důvodem celého bouřlivého dne bylo klubem nedodané vyúčtování v souvislosti s pronájmem stadionu, který patří městu. Upozornil na to server budejckadrbna.cz. Dynamo večer reagovalo prohlášením, kde nejasnosti popírá s tím, že podklady mělo dodat do 28. února a udělalo to o dva dny dříve.
K tomu se v diskuzi vyjádřil Maroš. „Znovu potvrzuji, že klub dosud, tedy do 1. 4., městu neodeslal vyúčtování obstaravatelské smlouvy za rok 2025, jak mu sama smlouva ukládá. Tím klub smlouvu hrubě porušil. Jedná se o 5,4 milionu korun z veřejných peněz, které má používat výhradně na údržbu stadionu na Střeleckém ostrově. Dne 26. 2. byla na město odeslána odpověď na dotaz ohledně údržby trávníků, nikoli žádné vyúčtování městem poskytnutých peněz,“ napsal.
Na to reagoval David Jelen, který má v Dynamu na starosti ekonomiku a finance. „Když už jsem, jak se zdá, neschopnej – tak jedu level tykání, abych prolomil ledy. Jako když si pejsek lehne na záda a ukáže bříško. Ale chápu, že to může znít neuctivě,“ napsal.
Komentář ráno z diskuze smazal.
Klub na jednání člena vedení reagoval odpoledním prohlášením. S Jelenem prý spolupracuje jen externě. „Obsah a forma jeho vystoupení jsou jeho čistě osobní záležitostí. Klub se od tohoto chování jednoznačně distancuje a neztotožňuje se s ním,“ uvedlo Dynamo.
Zahraniční vedení klubu hledá společnou řeč s vedením města. To v krajním případě přemýšlí dokonce o vypovězení nájemní smlouvy na stadion, který patří městu.