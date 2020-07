Zestárnul jsem, ale byla to škola, hlásí po záchraně Varnsdorfu kouč Oulehla

„Dost jsem za tento rok zestárnul, ale je to skvělá škola. Vážím si toho, že tady můžu být, a věřím, že budeme úspěšnější než letos,“ přeje si 36letý trenér, který Varnsdorf povede už třetí sezonu.

V té první Slovan překvapil umístěním v horní polovině tabulky, zato letos musel až do posledního kola bojovat o přežití.

„Po úspěšné sezoně hodně hráčů odešlo, jak to tak bývá. A doplnit tým během měsíce není snadné. Hráči na trhu nejsou, ne každý sem chce, to je také realita. Vsadili jsme na mladé, je fajn, že se otrkali, udělali zase krok dál. Na tom se dá stavět.“

Poučení z letošního záchranářského thrilleru je ale jasné: jen s mladými se druhá liga hrát nedá.

„Tato sezona musí být pro nás všechny zvednutý varovný prst. Pokud chceme být víc konkurenceschopní, musíme mužstvo jednoznačně doplnit. Dostali jsme strašně moc gólů, i když jsme na tom pracovali, tak se ty věci opakovaly. Do osy týmu potřebujeme přidat dva tři hráče, kteří budou zkušení,“ je jasné Oulehlovi.

A zkušenost nebude jediný parametr, který budou ve Varnsdorfu při výběru posil sledovat. Už žádní další mrňousové, Slovan nutně potřebuje kolohnáty.



„Dost zápasů jsme prohrávali, protože jsme malí a slabí. Druhá liga je hodně o síle a agresivitě, hráče musíme vybírat i podle toho. Ale ty možnosti jsou omezené.“

Do historie klubu se Oulehla zapsal jako trenér, který zachránil Slovan ve druhé lize. A památný bude i způsob, jakým k tomu došel. V posledních dvou kolech zariskoval, posadil na lavičku spolehlivou brankářskou jedničku Miroslava Samoela a dal příležitost 20letému mladíkovi Martinovi Vaňákovi.

A ten se odvděčil.

Už na Dukle chytal dobře a doma v bitvě o vše vyčapal proti Líšni nulu a zlatý bod. „Vypadal dobře, cítil jsem, že z něj jde energie, že chce jít na hranu, protože je tady odchovanec. Byla to otázka citu, intuice. A vyšlo to,“ usmíval se trenér.

Risk to byl ovšem velký. „Neříkám, že to bylo rozhodnutí z minuty na minutu, přemýšleli jsme nad tím delší dobu. Risk to byl, ale ten tah se vyplatil.“

I proto teď Oulehla může spřádat plány na další druholigovou sezonu, Varnsdorf povede už třetím rokem. „Byli jsme domluveni, že v případě záchrany budu pokračovat dál. Zabydlel jsem se tady, jsem tady spokojený, jen potřebujeme přivést dva tři hráče, abychom to posouvali do nějaké kvality.“