Chrudim jde do sezony s novým koučem. Cíl je záchrana, říká Veselý

Janoušek: Messi s Neymarem fakt nejsem V jarní části uplynulé sezony se Jiří Janoušek nepříjemně zranil na tréninku a postupně cítil, že ztrácí důvěru kouče hradeckých Votroků Zdenka Frťaly. Podle jeho mínění už 29letý záložník nedával mužstvu to, co by měl. „Zdálo se mu, že už klukům tolik neradím. V jeho očích jsem tak nějak rezignoval,“ vrací se k tomu Janoušek. Zkušený středopolař celou situaci pochopitelně vnímal trochu jinak, i když připouští, že úraz, při kterém si přerval vaz v lokti, duševnímu rozpoložení nijak nepomohl. „Nemyslím si, že bych nějak stagnoval,“ líčí. „Zranění mi tu pozici neulehčovalo, sám jsem byl naštvaný, že klukům nemůžu pomoct na hřišti. Nevěděl jsem, co sám se sebou dělat; končila mi smlouva a já jsem tušil, že ji asi Hradec nebude chtít prodloužit. Netrénoval jsem celé jaro a pan Frťala se pak skutečně rozhodl, že se se mnou rozloučí,“ pokračuje. Mezitím se Janoušek uzdravil a po konci v Hradci pro něj bylo prioritou zahraniční angažmá. Možnosti tohohle typu přitom sondoval už v závěru loňské sezony. „Tušil jsem, že v Hradci nebudu, i když mi to hned neřekli - asi váhali. Bavil jsem se proto s dalšími lidmi, kteří by mi mohli dohodit nějaké Rakousko nebo Polsko,“ nastiňuje Janoušek. Ozvala se také Chrudim, které se po dlouholetém kouči Pavlu Jirouskovi ujal nový trenér Jaroslav Veselý. A když Janoušek neuspěl na čtyřdenní zkoušce ve druhé polské lize, kam si „odskočil“ už z chrudimské přípravy, stal se definitivně jejím hráčem. Což Veselý rozhodně kvituje. „O Jirku jsem stál, jinak jsem moc hráčů z venku přivést nechtěl. Ten tým tolik změn nepotřeboval,“ říká k tomu trenér Veselý. „Jirka mu však může hodně pomoci. Nejen tím, jaký to je fotbalista, ale i tím, jaký to je člověk,“ vyzdvihuje. Vidí se v roli defenzivního štítu Chrudimští Janouška avizovali jako velkou letní posilu, on sám nicméně očekávání brzdí. „Jsem z toho trochu nervózní, mluví se tu o mně, jako kdybych měl být Messi a Neymar dohromady,“ usmívá se Janoušek. „Ale zatím si to tady užívám. Uvidíme, jak budu platný - budu se snažit co nejvíc,“ slibuje hráč. Využitelný by měl být hlavně ve středu hřiště, nejlépe mu prý sedí role defenzivního štítu. „Ovšem nerad používám termín ‚defenzivní‘, protože se sem tam cpu i dopředu. Mojí předností není třeba rychlost, ale organizace týmu; říkám klukům, co mají dělat, a oni mě poslouchají. Taky můžu přispět nějakou šikovnou přihrávkou do gólové šance,“ charakterizuje se. Většinu ostatních chrudimských hráčů znal z dřívějška jako soupeře přímo z trávníku; potkával je už v ČFL, když nastupoval třeba za hradeckou farmu v Převýšově. „Navíc - když mám volné odpoledne, chodím se na fotbaly dívat. Platilo to o Pardubicích i o Chrudimi, když hrála poblíž Hradce nebo doma. Vím, že předváděla dobrý fotbal. Věděl jsem, do čeho jdu,“ doplňuje. Kabina jej přijala bez zádrhele. „Během pár dní si na mě kluci zvykli. Většina z nich mě taky zná... Jsem takový společenský typ, nikde se mnou nebyly problémy,“ poznamenává Janoušek. V pátek od 17 hodin by měl v chrudimském dresu vyběhnout do zápasu ve Vítkovicích, ve druhém kole se pak s mančaftem příští týden v sobotu od 10.15 postaví doma nováčku z Líšně. „Nechci říkat, že je ten úvodní los lehký nebo těžký. Ve druhé lize může vyhrát každý nad každým, a jestli o druhé lize někdo něco ví, tak jsem to já, pár let už jsem ji kopal. A docela s úspěchy - kromě minulé sezony jsem snad pokaždé postoupil,“ podotýká Janoušek. „Je jedno, jestli to je Brno, nebo ta Líšeň, od které nevíme. Každý tým má jiný styl fotbalu a je nutné se na něj nějak přichystat. Myslím, že na to budeme připravení dobře. Do Vítkovic určitě nejedeme bránit; myslím, že tam odehrajeme dobrý zápas,“ doufá záložník. A co čeká od sezony jako takové? „Trenér řekl, že chce 30 bodů, které jsou nutné k záchraně. Můj soukromý cíl je, zvládnout to co nejdřív. Věřím, že to bude hodně brzo a že si v jejím průběhu dáme ještě jiný,“ přeje si Janoušek.