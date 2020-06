Kauza Třinec: nejvíc na ni mohou doplatit Brno a další adepti na baráž

Snad úplně nejvíc se „kauza Třinec“ dotýká Zbrojovky Brno. Nikdo jiný z druhé ligy po postupu mezi elitu netouží tolik jako klub z druhého největšího města v zemi.

Druhý tým tabulky se sice snaží dohnat vedoucí Pardubice, ale spíš se smiřuje aspoň s účastí v baráži.

Jenže pokud by se druholigová sezona nedohrála, což teď vážně hrozí, tak se žádná baráž konat nebude. A do první ligy postoupí jen tým, který v době předčasného ukončení soutěže bude na prvním místě. Lídrem jsou momentálně se čtyřbodovým náskokem Pardubice.

Pokud by Zbrojovka přišla o šanci prát se o postup, byla by to pro ni sportovní tragédie.

„Samozřejmě situaci sledujeme. Věřím, že pořád je ve hře to, že se soutěž dohraje. Nedokážu si dost dobře představit, že by nám teď někdo řekl, že naše šance tímto končí,“ přemítal brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.

Sezonu profesionálních fotbalistů zkomplikovalo onemocnění koronavirem v rodině jednoho z třineckých fotbalistů. Nemoc covid-19 pak testy prokázaly i u samotného hráče.

Hygienická stanice v Moravskoslezském kraji nařídila do konce června karanténu pro celé mužstvo, ačkoli nikdo další nakažený není. Třinecký tým dál podstupuje další testy.

Ve čtvrtek zasedá Ligový výbor, čili vedení Ligové fotbalové asociace, které první a druhou ligu řídí. Z jednání by měla vzejít možná řešení.

Jaká tedy jsou?

Optimistický scénář je, že když bude vůle a Třinec začne zase hrát na začátku července, tak lze sezonu řádně dokončit.

Třinci bude zbývat sedm zápasů. Když nasadí zběsilé tempo a bude hrát každé dva tři dny, vypomůže si dorostenci či hráči z rezervy, dřív než 25. července mít dohráno nebude.

Až teprve poslední červencový víkend by mohla začít baráž druhého týmu druhé ligy proti patnáctému z první ligy a třetímu týmu druhé ligy proti čtrnáctému z první ligy, byť původně měla 19. července skončit.

Ligová mužstva budou mít po sezoně už 7. července, takže by téměř tři týdny musela čekat. A zároveň by měla méně času na přípravu na nový ročník, který by měl začít třetí týden v srpnu.

Pokud ročník druhé ligy bude předčasně ukončen, baráž se nekoná. Z první ligy sestoupí poslední mužstvo tabulky (Příbram, Opava, nebo Karviná), které nahradí tým, jež bude v době předčasného ukončení na prvním místě druholigové tabulky.

Pro prvoligová mužstva, která bojují o záchranu, tak zase mizí starosti v baráži.

Když bude druholigový ročník předčasně ukončen, jisté je, že mužstva nebudou mít odehrán stejný počet zápasů a to i adepti na postup.

Třinec totiž ještě nehrál s prvními Pardubicemi a čtvrtou Duklou, dalším vážným kandidátem na baráž.

Do baráže chtějí také Viktoria Žižkov, Jihlava a Hradec Králové. I jich se problémy v Třinci přímo dotýkají, protože na přímý postup z první příčky už nedosáhnou.

Všechno se ještě může zamotat, pokud by Brno v následujících dnech Pardubice přeskočilo a pak by teprve byla soutěž ukončena. Pardubice budou mít o zápas méně, takže by muselo dojít na přepočet průměru bodů na zápas. Podle toho by se určilo finální pořadí.

„Věcem, které nemůžu ovlivnit, se nevěnuju. Proč bychom o tom měli mluvit, když to neovlivníme. A kdyby přišlo na tragický scénář, tak to rozhodne LFA,“ poznamenal brněnský kouč Miloslav Machálek.