Sokolov přivádí posilu z první ligy. Tým doplní Hošek z Teplic

„Přichází střední obránce s prvoligovými parametry a zkušenostmi. Pevně věříme, že nám svými zkušenostmi pomůže nejen v obranné činnosti, ale také při zakládání ofenzivních akcí. Zároveň by měl být přínosem pro tým i svou osobností,“ říká o nejnovější posile Tomáš Provazník, výkonný ředitel klubu.

Jan Hošek v Sokolově už jednou působil, a byť se soupiska Baníku od jeho působení v sezoně 2012/ 2013 hodně změnila, klubové prostředí dobře zná. A to je pro nového kouče Františka Šturmu důležité. V sobotu doma proti Hradci Králové naskočí jeho svěřenci do prvního mistrovského utkání sezony. Sokolovský trenér potřebuje, aby nová posila do středu obrany co nejrychleji zapadla.

Hlavičkový souboj ve složení (zleva): Admir Ljevakovič, Stanislav Tecl, Jan Hošek. David Vaněček z Hradce Králové (vpředu) a teplický David Jablonský v těsném souboji o míč

K tomu pomohou i Hoškovy velké zkušenosti. Třicetiletý stoper nastoupil v první lize celkem do 128 utkání, ve kterých čtyřikrát skóroval. Pochlubit se může také mládežnickou reprezentační kariérou. Za U20 se v roce 2009 zúčastnil Mistrovství světa v Egyptě, kde zasáhl do tří zápasů. Následně oblékl dres českého výběru také do 21 let.

Fotbalový životopis Jana Hoška se začal psát v západních Čechách, přes Nýrsko a Klatovy se v dorosteneckém věku dostal až do Slavie Praha, kde se dokázal propracovat až do ligového kádru a v únoru 2009 si připsal první prvoligový start. V následujícím soutěžním ročníku také nastoupil v utkání Evropské ligy proti francouzskému Lille.

Ze Slavie pak odešel do Teplic, kde strávil šest let, během kterých hostoval právě v Sokolově. Za Baník tehdy odehrál čtrnáct utkání. Ještě delší dobu strávil v prvoligové Karviné, kam během zimní přestávky v soutěžním ročníku 2015/2016 přestoupil. Také odtud se však po dvou letech vrátil zpátky do Teplic.

Teď je Jan Hošek v Sokolově a chystá se s týmem na první zápas nové sezony. Sobotní utkání s Hradcem Králové začíná na stadionu Baníku v 10.15 hodin, řídit jej bude Pavel Rejžek.