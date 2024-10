Divočina v nejnižší lize. Rozhodčí se před agresivními hráči zamkli v kabině

Utkání se za stavu 2:1 pro domácí nedohrálo po fyzickém napadení hlavního rozhodčího v devadesáté minutě od Václava Trojana z hostujícího týmu Horní Stropnice. Za hrubé urážky sudího byli zároveň vyloučení také jeho spoluhráči Josef Holej a Kristyán Maršálek.

Bezbrankový první poločas byl klidný. Po pauze ale přibyly první emoce. V 69. minutě nastal incident, kdy byl hostující asistent trenéra Jaromír Baierling vyloučený za opakované urážky 17letého sudího Daniela Kočího.

„Řval na mě kvůli nějakému mému rozhodnutí. Dal jsem mu žlutou kartu, měl narážky na mě i mého kolegu. Po napomenutí hned pokračoval v nadávkách. Použil i výhrůžky, které prostě do fotbalu ani mezi lidi nepatří,“ popsal Kočí.

Pohled do zápisu o utkání...

Zkušený funkcionář Baierling (ročník narození 1968) podle zápisu po vyloučení odmítal opustit technickou zónu a uvedl: „Aby si to vůbec přežil, aby si došel domů po svých. Já si tě najdu.“

Rozhodčí tasil přímo červenou kartu. „To nešlo přejít, i když jsem mu nechtěl dávat další kartu. Po zhruba pěti minutách hřiště opustil,“ dodal.

Sám Baierling pak svá slova v diskuzi na sociálních sítích upravil. „Moje tvrdá reakce je sice neomluvitelná, ale byla řečená, až kdy mi pan rozhodčí řekl, ať vypadnu ze zóny. Mimo jiné smrtí jsem mu nevyhrožoval, jen že mu z brýlí udělám kontaktní čočky,“ vzkázal. „Nic takového s brýlemi jsem neslyšel,“ uvedl hlavní sudí.

Se šokovanými rozhodčími ihned komunikoval Jiří Malý, místopředseda Okresního fotbalového svazu (OFS) České Budějovice. Svaz, respektive disciplinární komise, se věcí budou zabývat. „Čin asistenta je pro mě úplně nejhorší. Už má nějaký věk a takhle útočí na mladého kluka. Takové lidi ve fotbale nechceme,“ zdůraznil Malý.

Napjatá situace na hřišti gradovala v závěru. „Stropničtí podrážděně reagovali na každé rozhodnutí, i ta pro ně. Chtěli za všechno karty a tak. V devadesáté minutě minutě to vygradovalo, hráče vyloučeného za fyzické napadení museli ostatní držet. Křičel, že mi jednu narve,“ přidal sudí.

Agresivní hosté nepřestali ani po předčasném ukončení duelu. Trojice mladých začínajících rozhodčích se domáhali až do útrob stadionu. Ti se museli zamknout v šatně, bránili je domácí i hlavní pořadatel.

„Do šatny rozhodčích přišla vedoucí týmu hostů a chtěla, aby sudí přepsali červené karty na žluté, aby hráči nedostali tresty. To považuji za velkou drzost. Jsem rád, že to rozhodčí neudělali,“ pochválil Malý.

„Paní vedoucí byla slušná, ale nejde měnit to, co se stalo,“ upozornil sudí Kočí.

Je to hloupost, omlouvá se předseda

Za Horní Stropnici se k incidentu vyjádřil předseda klubu Lešek Szypula. Ten byl v zápise uvedený jako trenér, ale osobně na utkání nebyl. „Je to hloupost, obrovská hloupost. Zbytečný výbuch. Dnes večer si k tomu sedneme a budeme to řešit. Ve fotbale se může stát leccos, ale tohle překročilo únosnou míru. Je to zbytečné zostuzení klubu,“ zlobil se.

Odvahu dvojice sedmnáctiletých a jednoho patnáctiletého rozhodčího ocenili i místní. „Funkcionáři i další lidé z domácího klubu nás pochválili a obdivovali za odvahu. Myslím, že to by ale mělo odrážet charakter rozhodčího. Rozdal jsem karty tak, jak jsem měl. Strach jsem neměl. Už pískám skoro tři roky. S kolegy jsme v žádném případě nepískali ve prospěch nějakého týmu. Určitě budu v práci rozhodčího pokračovat,“ zdůraznil Kočí.

Místopředseda OFS se postavil za trojici mladých sudích. „Hlavní Daniel Kočí odpískal desítky zápasů u žáků, pak u dorostu. Chodil jako asistent a v sedmnácti dostal šanci v nejnižší soutěži dospělých, kde jinde. A oni se tam do něj takhle pustí. Není obvyklé ani to, aby na desátou ligu jezdili tři delegovaní rozhodčí,“ přidal.

Jiří Malý je zklamaný z toho, že podobné excesy kazí snahu svazu o zapojení nových rozhodčích. „Většina klubů nám s tím pomáhá, jsme za to moc vděční. Posílají nám nové kluky, nebo minimálně promlouvají k hráčům, že pískají mladí rozhodčí, kteří začínají, aby byli tolerantní, ale že bez nich fotbal nebude. Stojí nás to hodně úsilí, kterou pak takovíhle jednotlivci kazí,“ dodal svazový funkcionář.

Nejedná se o ojedinělý incident v domácích soutěžích. Minulý týden během utkání ústecké 1.B třídy mezi Údlicemi a Duchcovem (3:3) napadl hostující hráč oba asistenty rozhodčího. Ve vyhroceném utkání padlo sedm červených karet.