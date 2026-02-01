Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  8:31
Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své profesionální kariéry. Odtrénuje, odehraje zápas a pak jde ještě dobrovolně makat k pásu do fabriky na výrobu oken.
Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá liga. Ústí slaví, zleva David Březina, David Černý a Tomáš Vondrášek. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Vlevo Marek Červenka, vpravo David Černý.
Dobrá nálada na tréninku FK Ústí, vlevo Tomáš Vondrášek, vpravo David Černý.
V popředí ústecký útočník David Černý.
Vlevo ústecký útočník David Černý.
25 fotografií

„Sice přijdu o pár kafíček s kluky, ale aspoň ušetřím a ještě si v práci odpočinu od dětí,“ chechtá se s šesti góly nejlepší podzimní střelec druholigového Viagemu, který odehrál 54 ligových zápasů za Teplice. „Kluky v Ústí si dobírám, že kdybych nepracoval, dám těch gólů deset. Samozřejmě z legrace, jsem spokojený. Dokud to půjde, chci dělat obojí, může mi to pomoct i do budoucna,“ myslí na zadní kolečka třicetiletý forvard.

Proč se takhle honíte a neužíváte si relativně volný život profesionálního fotbalisty?
Baví mě to, v práci zapomenu na stres z fotbalu. Kluci mi říkají, že si to neumějí představit, ale mě to nijak nezatěžuje. Ne že by to byl relax, člověk má zapojenou hlavu, ale když se vám zrovna nedaří a třeba moc nehrajete, tak si ji tam vyčistíte. Občas zápřah i uvítám, všichni víme, jaký je to blázinec, když přijdete domů a jsou tam dvě děti. (smích)

Co máte v práci na starosti?
Jsem dělník u pásu ve fabrice na výrobu plastových oken. Mám na starosti svářečku a pucovačku, dvě nejdůležitější mašiny pro velkovýrobu. Když nejedou, naše firma v uvozovkách stojí. Musím pořád obvolávat lidi, když se něco děje. Ještě s jedním spolupracovníkem, mým kamarádem, to máme na dohled.

Musíte mít nějaké úlevy v tréninku, abyste zvládal i práci?
Vůbec ne! Ani netuším, jestli o tom trenéři vědí. Dělám to ve svém volném čase, když nemám fotbal. Pro mě to není fyzicky náročné.

Jako Schick! Ústecký Černý proti Spartě ohromil geniálním gólem z vlastní půlky

Ani teď, když běží tvrdá zimní příprava?
Možná je to i tím, že jsem v ligovém fotbale až od nějakých 23 nebo 24 let. A díky tátovi, který mě vždycky honil, bych řekl, že jsem toho natrénoval víc než jiní kluci. Myslím, že dodržuju dost zásadně životosprávu a další věci, které mi v tom pomáhají. A nic na sobě necítím. Když drží kolena, jsem v pohodě.

To chodíte normálně na osmihodinovou šichtu?
To ne. Stejně jako ve fotbale jsem i v práci OSVČ. Co odpracuju, za to dostanu zaplaceno. Takže čím víc, tím pro mě lépe.

Co na to ústečtí spoluhráči? Dobírají si vás?
Oni jdou na trénink v civilu, já v pracovním, někdy jsem i špinavý. Když přijdu na devátou do kabiny nechci říct v montérkách, ale v teplákách a v mikině, tak jsem trošku terčem nějakých narážek. Beru to s humorem, vůbec mi to nevadí a myslím, že kluci si na to za těch pár let taky zvykli.

Ale asi s nimi nemůžete po tréninku zajít do kavárny, jak to profesionální fotbalisté dělávají.
Když jdou kluci po tréninku ještě na oběd, tak já se vracím do práce, abych dodržel, na čem jsme domluvení. Samozřejmě ta naše parta Grigy (Grigar), Vondy (Vondrášek), Moula (Moulis), Riči (Richter) na to kafe zajde. Takže ano, pár kafíček mi uteče, ale aspoň něco ušetřím. (smích)

Nezvažoval jste po postupu Ústí do druhé ligy, že byste se zase věnoval jen fotbalu?
Přemýšlel jsem o tom, ale zvládám obojí, fotbalu se věnuju na sto procent, ani jedno nešidím. Obě strany mi vycházejí vstříc a já se jim to snažím vrátit na hřišti i v práci. Dokud to lidem kolem mě vyhovuje, tak za mě je to taky OK.

Linka na výrobu oken, kterou obsluhuje ústecký fotbalista David Černý.

Jste tedy poloprofesionál?
Ne, jsem v Ústí profesionál jako všichni tady, ale snažím se fotbal proložit prací. Ve firmě jsem dlouhodobě. Nějakých šest let. Když jsem hrál první ligu za Teplice, to jsem skončil, protože to nešlo dohromady, ale ve druhé lize to skloubit jde. Chci to kombinovat. Na prvním místě je pro mě fotbal a věřím, že tento půlrok zakončíme lépe, než jsme skončili. Tedy výpraskem ve Vlašimi.

I když máte vlastně dvě práce, jste se šesti góly nejlepší střelec týmu. Slýcháte narážky?
Samozřejmě. Grigy, Moula, Riči a já do sebe nejvíc rejpeme. A oni do mě kvůli tomuhle. Hecuju je, že kdybych nechodil do práce, tak těch gólů mám deset! Samozřejmě s nadsázkou. Víme, jak to dopadá, když se tyhle věci myslí vážně.

Takže váš podzim za jedna?
Nechci říct, že jsem s ním úplně spokojený, dost zápasů jsem ze začátku nehrál, nedostával jsem se do sestavy. Pak jsem to díky bohu zlomil. Konec podzimní části jsem neměl z osobního hlediska úplně špatný, ale poslední zápas nám pořád vadí. S klukama jsme se o tom bavili cestou na první trénink. Mohlo všechno dopadnout trošičku lépe. Teď se budeme dva měsíce připravovat a věřím, že první utkání doma s Kroměříží zvládneme.

Ústí představilo ředitele zábavy. Ruský baletní mistr chce opět na titulku The Sun

Když jste nehrál, pomáhala vám práce zahnat splín?
Přesně. V práci člověk musí myslet na něco jiného. Fotbal je moje celoživotní vášeň, miluju ho odmalička. Když jsem nenastupoval od začátku, trápil jsem se s tím. Byla to pro mě nová věc, dlouho se mi nestalo, že jsem proseděl pět šest zápasů na lavičce a šel na plac na pět až 20 minut. Jenže co s tím člověk může dělat? Makat.

Takže jste se kousl?
I v práci, když mám čas a hodně udělaného, snažím se brát běžecké boty, jdu se o pauze proběhnout. Když skočíte jen na 20 minut do hry, výkon musí být nadstandardní, abyste se dostal do základu. Musíte tomu jít naproti. A mně se to pak povedlo. Na psychiku mi pomáhá být v jiném kolektivu, kde se řeší odlišné věci. Jsem tam spokojený, oni se mnou taky. Dokud to půjde, rád bych to kombinoval dál.

Chlapi z vaší fabriky vás ve fotbale sledují?
Rozhodně. Když se mi zadaří, chválí mě, když to není ode mě ani týmu dobré, dobírají si mě.

FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá liga. David Černý z Ústí ukazuje dres po svém gólu z vlastní poloviny.

A ptají se i na Grigara, Vondráška a spol., anebo víc na vnadné moderátorky, které klub do českého fotbalu zavedl?
Od doby, co klub vlastní pan Kubáň a máme tady moderátorky, je to časté téma. Neptají se jen kluci v práci, ale dost lidí z mého okolí. Fotbal řeší samozřejmě taky. Parťáci z firmy pochází z okolí Teplic, Grigyho znají, to je legenda sklářů, na Moulu se ptají. Občas se na mě chodí koukat a otázky padají. Když někdo udělá chybu, něco se nepovede, mám to na talíři. Někdy nějaké vysvětlování je.

Už jste prodal spoluhráčům z Ústí nějaká okna?
Pár nabídek už jsem měl. Občas si dělám bokem svoje kšefty. Nevím úplně, jestli jsem něco dělal klukům. Ale i jim říkám, že když mi něco dohodí, provize je nemine.

Když teď máte dvojroli, jste jiný hráč než v Teplicích?
Kdybych se měl srovnat, jaké to bylo v Teplicích a jaké to je teď, tak jsem akorát zestárl asi o šest let. Jinak se cítím pořád stejně. Na mě to žádný vliv asi nemá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Turín vs. LecceFotbal - 23. kolo - 1. 2. 2026:Turín vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
1. 2. 12:30
  • 2.23
  • 2.92
  • 4.21
Slovácko vs. OstravaFotbal - 20. kolo - 1. 2. 2026:Slovácko vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
1. 2. 13:00
  • 3.23
  • 3.40
  • 2.26
Real Madrid vs. Rayo VallecanoFotbal - 22. kolo - 1. 2. 2026:Real Madrid vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
1. 2. 14:00
  • 1.23
  • 6.85
  • 13.20
Nottingham vs. Crystal PalaceFotbal - 24. kolo - 1. 2. 2026:Nottingham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
1. 2. 15:00
  • 2.05
  • 3.45
  • 3.99
Manchester Utd. vs. FulhamFotbal - 24. kolo - 1. 2. 2026:Manchester Utd. vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
1. 2. 15:00
  • 1.56
  • 4.65
  • 5.68
Aston Villa vs. BrentfordFotbal - 24. kolo - 1. 2. 2026:Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
1. 2. 15:00
  • 2.24
  • 3.58
  • 3.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

Lamine Yamal se raduje z gólu v utkání proti Elche.

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce. Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo...

31. ledna 2026  23:30

Liverpool ovládl šlágr, naděloval i Arsenal. West Ham neustál závěr proti Chelsea

Radost Mohameda Salaha a Floriana Wirtze po gólu v utkání s Newcastlem.

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok v čele na sedm bodů. West Ham i s Tomášem Součkem...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  23:13

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj parádní gól proti Dukle.

Když popisoval, jak na tom fotbalová Sparta po zimní přípravě je, její kapitán Lukáš Haraslín se na chvíli zarazil. „Dobře jsme trénovali celý... Je to leden, řekl jsem to správně,“ prohodil se...

31. ledna 2026  21:10

Bayern opět ztratil, Hoffenheim vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Bayern Mnichov po premiérové porážce s Augsburgem v německé fotbalové lize znovu ztratil. Na hřišti Hamburku remizoval 2:2. Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem porazil Union Berlín...

31. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  20:59

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  20:25

Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...

Když před utkáním dostal od televizní reportérky dotaz, jestli si pamatuje, kdy naposledy fotbalová Olomouc zdolala doma Hradec Králové, šibalsky se usmál a odpověděl: „Nevím, to už bude pravěk. Ale...

31. ledna 2026  18:53

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.