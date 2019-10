Chrudimský kapitán Kesner: To, jak jiným dáváme body, je až k smíchu

„Už několikrát se nám stalo, že nepotvrdíme vedení, nedáme penaltu a podobně... Nevím... Je až neskutečné, jakým způsobem soupeřům nabízíme body. Je to skoro až k smíchu. Nikdo jiný pro nás totéž neudělá,“ řekl 30letý krajní záložník.



Finální skóre je pro vás dost drsné. Rozjeté jste to přitom měli velice nadějně, vedli jste.

Výsledek je hořký, protože jsme ten zápas myslím neodehráli špatně. Bylo tam několik momentů, kdy jsme ho mohli zvrátit na naši stranu, ale bohužel se tak nestalo. A hrát proti Brnu, nevyužít svoje šance a k tomu v závěru nedohrát pár situací vzadu... Nakonec je to pro nás kruté. Jsme hodně zklamaní, mohlo to být jinak. Chtěl bych poděkovat fanouškům v kotli, kteří nám v tom dešti fandili. Moc jich není, ale jsme hrozně rádi, že nás chodí podporovat a že nám přejou.

Které momenty vás nejvíc mrzí?

Byly tam dva. V prvním poločase měl Ondra Vencl velkou šanci, škoda, že přestřelil bránu, mohlo to být v tu chvíli už 2:0. A ve druhém penalta, kterou jsme nedali (Tomáš Froněk trefil břevno). Potom jsme byli psychicky hodně dole, trošku jsme ztratili víru. Opakuje se to, stojí nás to body. Je to prostě špatně.

O jednu penaltu za ruku Brňanů jste se hlásili už v prvním poločase, že?Podle nás byla, viděli jsme to. Ale rozhodčí to posoudil takhle, takže nemá smysl se o tom víc bavit.



Kde kromě zahozených šancí ještě vidíte příčiny té vysoké porážky?

I když to tabulkově neodpovídá, já Brno považuju za nejlepší tým v téhle soutěži. Ukázali to, měli velkou kvalitu. Svoje šance proměnili, my ne. Gól do poločasu, to je další věc. Na to jsem prve zapomněl. Soustředíme se na to, voláme na sebe, že nesmíme dostat gól, a necháme hosty odcentrovat a dáme si vlastní... Na konci si ještě necháme dát další branky a je z toho výsledek 1:4, což je hrůzostrašné.

Jak váš tým poznamenal nucený poločasový odchod defenzivního záložníka Jiřího Janouška vinou zranění?

Jirka je zkušený hráč a od začátku, co je tady, nám hodně pomáhá. Jsme strašně rádi, že ho tu máme. Lhal bych, kdybych řekl, že to nebyl zásah do sestavy. Ale nastoupil Boby (Bao Luong Nguyen) a na to, že to byl jeho první zápas, ho odehrál velmi slušně. Rozhodně nebyla jeho vina, že jsme dostali ty góly. Makal.

Gól na 1:0, který jste dával v 16. minutě, vás zpětně asi moc netěší. Přesto, mohl byste tu situaci rozebrat?

Byl tam nákop na pravou stranu, Dosty (Tomáš Dostálek) vyhrál souboj s levým obráncem Brna. Navedl si balon a odcentroval ho na přední tyč. Já si tam naběhl s tím, že bych to mohl líznout, což se nakonec podařilo a zapadlo to tam. Za ten gól jsem byl samozřejmě rád, věřil jsem, že k něčemu bude. Jenže nebyl...

Co terén? Po přestávce už hřiště bylo od kopaček nápadně rozorané.

Je pravda, že bylo měkčí, na druhou stranu mokrý trávník nahrával kombinaci. Nebyl to problém, nějak extrémně rozbité to zase nebylo. Na to, jak silně pršelo, bylo hřiště dobré. Tohle bylo v pohodě.