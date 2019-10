Trenér Chlumce před velkou slávou: Plzeň? Není co dodat

Následující věty si fotbalisté Chlumce nad Cidlinou říkali už před zápasy v minulých dvou pohárových kolech, kdy proti sobě rovněž měli prvoligové soupeře.



Zněly asi takto: „Nemáme co ztratit. Chceme soupeři postup co nejvíce znepříjemnit. Nechceme jim nic usnadnit.“

Dvakrát mohli na konci zápasu prohlásit, že se jim to podařilo daleko lépe, než čekali oni sami i jejich fanoušci. Přes Příbram a Bohemians Praha 1905 totiž po shodném výsledku 2:1 prošli až do osmifinále. V něm je dnes čeká výzva z nejprestižnějších a podobné úvahy budou opět slyšet. Hlavně proto, že soupeřem v boji o čtvrtfinále bude Plzeň, aktuálně druhý tým prvoligové tabulky pyšnící se v poslední dekádě několika mistrovskými tituly.

„Nemá cenu o její kvalitě moc mluvit. Svědčí o ní vedle postavení v české lize i to, že – s výjimkou letoška – pravidelně hraje evropské poháry, loni dokonce Ligu mistrů. Není k tomu co dodat,“ řekl trenér Chlumce Jan Kraus.

ONLINE: Chlumec vs. Plzeň podrobná reportáž od 14:00

Chlumec se dnešním zápasem odmění za zatím nejúspěšnější pohárovou cestu v historii nejen klubu současného, kam tým před sezonou přešel, ale i převýšovského, kde působil do léta.



„Je to svátek a odměna nejen pro nás, ale také pro všechny fanoušky,“ netají Kraus před utkáním, které kvůli zimnímu času začne už ve 14 hodin.

V Chlumci ale doufají, že se to na počtu diváků neprojeví nijak negativně. Ostatně zájem o vstupenky je podle předpokladů velký.

„Když jsme před lety hráli v Převýšově pohár se Slavií, přišlo se podívat 2500 lidí. Byli bychom rádi, kdybychom tuhle návštěvu překonali. S kapacitou našeho stadionu problém nebude,“ řekl trenér, který tehdejší zápas na podzim roku 2013, v němž Převýšov senzačně vyřadil Slavii, zažil ještě jako hráč.

Chlumec versus Plzeň Zápas osmifinále MOL Cupu, dnes ve 14 hodin.

Utkají se třetí tým České fotbalové ligy, třetí nejvyšší soutěže (Chlumec nad Cidlinou), s druhým v 1. lize, nejvyšší soutěži (Plzeň).

Pro Chlumec to v tomto ročníku MOL Cupu bude už čtvrtý zápas, v 1. kole vyhrál 3:0 v Libčanech (krajský přebor), ve druhém porazil 2:1 Příbram (1. liga) a ve třetím stejným poměrem Bohemians (1. liga).

Plzeň do letošního ročníku vstoupila až v minulém kole, v němž vyhrála 3:1 v Hlučíně (MSFL).

Třetiligový Chlumec, do něhož se nedaleký fotbalový Převýšov před touto sezonou přemístil, se dnes pokusí vyřadit třetí prvoligový klub. Počítá s tím, že favorit neponechá nic náhodě a do zápasu vyšle nejsilnější sestavu.



„Nad tím moc nepřemýšlíme, při kvalitě hráčů v jejím celém kádru je to jedno, kdo nastoupí. Protože letos už hrají jen ligu a domácí pohár, předpokládáme, že nikoho šetřit nebudou,“ uvedl trenér Kraus.

On sám má nejvíce „starostí“ s tím, kdo z kádru se do hry nebude moci dostat: „Chtěli by všichni, pro všechny by to byl zážitek, ale nejde to, mohu pro hru vybrat jen čtrnáct hráčů.“ O fotbalový svátek však po víkendu přišel obránce Špidlen, který byl ve vítězném ligovém zápase s Ústím nad Orlicí vyloučen.