Hejkal: Když nás Sparta v poháru nevyřadí, bude to pro ni blamáž

„Víme, jakou má Sparta sezonu. Musí u nás vyhrát, protože kdyby ne, je to blamáž. V sezoně chce získat nějakou trofej, asi přijede v nejsilnějším složení,“ tuší teplický trenér Stanislav Hejkal, který na podzim přišel právě ze Sparty. „My nasadíme, co bude zdravé. A samozřejmě to nejsilnější. Chceme postup Spartě přes nás co nejvíc znepříjemnit. Neprodáme kůži lacino,“ pohrozil kouč sklářů.

ONLINE Teplice vs. Sparta (čtvrtfinále domácího poháru od 17:00)

Je to spíš taktické vyjádření, Teplice nemusejí mít ze Sparty respekt. Teď našly formu a doma v lize porazily i druhou Plzeň 2:1. Naposledy v sobotu předčily Slovácko 2:0.

„Byla to pozvánka pro lidi, aby jich přišlo víc než 1 500 jako každý zápas,“ ušklíbl se zastupující kapitán Jakub Hora. „Koho bychom chtěli víc než Spartu? Sice by bylo po lize lepší hrát až ve středu, ale musíme se dát do kupy.“

Z poslední partie odstoupil útočník Kuchta, ovšem už je fit. Kouč Hejkal postrádal rovněž opory Ljevakoviče, Kroba a Moulise.

Sparta v srpnu na Stínadlech dominovala 4:0, to ještě Teplice vedl Daniel Šmejkal, skláři si ji vychutnali v odvetě 1:0. „Jak na ni? Dát jí rychle dva góly, jak se nám to teď doma daří,“ připomněl záložník Hora, že Teplice vedly 2:0 nad Opavou, Plzní i Slováckem. „Bude to těžký zápas, ale otevřený. Výzva. Oni budou chtít postoupit, ale to my taky.“

Sparta se na jaře rozparádila, její šňůru šesti výher však o víkendu přestřihla Mladá Boleslav. Na jaře vyšla poprvé naprázdno, prohrála 1:2, ale záložník Martin Hašek nezoufal: „Nebudeme se za výkon lynčovat. Když makáte a hrajete dobře, nemáte ze sebe tak blbý pocit. Horší by bylo, kdybychom něco podcenili a nepracovali. Jedeme dál a chceme zvítězit příště.“

Příště je dnes, boj o semifinále vypukne v 17 hodin, vysílá ho živě ČT Sport. Teplice vyřadily Admiru, Vltavín a Duklu, Sparta si poradila s Polnou a Opavou.