Mít svého zástupce ve správní radě akademie. To byl vlastně jediný požadavek, který měl Jihočeský kraj s městem České Budějovice na první schůzce na přelomu července a srpna s novou majitelkou fotbalového Dynama Nnekou Ede.
Nigerijka v čele jihočeského druholigového klubu však spolu se svými spolupracovníky tuto výzvu nepřijala, a tak klubu i akademii hrozí, že přijdou o peníze od obou samospráv.
Zástupci zmíněných subjektů se podruhé potkali ve čtvrtek. Profesionální překladatel zprostředkoval komunikaci mezi náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Tomášem Hajduškem, ředitelem Krajského úřadu Lukášem Glaserem, vedoucím odboru kanceláře hejtmana Petrem Podholou, majitelkou klubu Nnekou Ede, jejím spolupracovníkem Davidem Jelenem či výkonným ředitelem akademie Petrem Benátem. Byť se zpožděním, tak dorazil také sportovní ředitel Michaël Michée.
Od letní schůzky v půlce prázdnin se nezměnilo prakticky nic. Komunikace mezi oběma stranami nadále vázla. Jihočeský kraj trvá na tom, aby měl svého člověka ve správní radě akademie, kde byli jen Ede a Michée. „Je to z jednoduchého důvodu, abychom mohli kontrolovat pohyb financí v akademii a věděli, kam míří veřejné peníze,“ objasnil náměstek hejtmana Hajdušek.
Další schůzka? Ještě v listopadu
Obsazení správní rady akademie se v týdnu skutečně změnilo, ale dvojici cizinců doplnil Petr Benát. „Věřím, že to bylo jen nějaké nedopatření. Naše požadavky nejsou přehnané a platí. Doufám, že se dokážeme dohodnout,“ přidal Hajdušek.
Podle něj i dalších účastníků schůzky byla ta druhá klidnější a konstruktivnější než úvodní jednání. Příliš konkrétních závěrů z ní však nevyplynulo. „Máme velkou vůli podporovat akademii, aby dál fungovala a rozvíjela mladé nadějné fotbalisty,“ zdůrazňuje Hajdušek.
Pokud by však nedošlo k dohodě, budějovické akademii hrozí, že přijde o peníze na provoz. Již tradiční třímilionová dotace od Jihočeského kraje je momentálně pozastavená. V řádu nejbližších týdnů se situace musí posunout, aby akademie podporu neztratila. Zúčastněné strany se dohodly na další schůzce. Termín přesný nemají, ale nebude dobré s ní otálet. „Do konce listopadu bychom se měli potkat. Věřím, že jsme se pochopili,“ dodal Hajdušek.
Další účastníci setkání prozatím komentovat nechtěli. Benát den před schůzkou na svém profilu na sociálních sítích zdůrazňoval význam práce v akademii. „Věřím, že se situace uklidní a všechny kompetentní osoby jsou ochotné jednat,“ zmínil.
Akademii budějovického Dynama se v posledním období sportovně velmi daří. Financovaná je však primárně z veřejných peněz, a tak si o podporu od Jihočeského kraje jen těžko může dovolit přijít. Znát je to vlastně už nyní.
Podle informací iDNES.cz akademie dluží kraji, který je správcem tréninkového areálu na Složišti, nájem za měsíc září. Týden po začátku listopadu se brzy objeví faktura za říjen, což značí nedoplatek okolo 200 tisíc korun. Využití Složiště je tématem debat mezi oběma stranami. Klub by chtěl získat větší možnost trénování v centru pro A-tým.
Stopnuté peníze od města
Tyto trable však nejsou jediné, které v Dynamu v posledních dnech řeší. Ve druhé polovině října Rada města České Budějovice nepřijala usnesení o veřejné zakázce „marketingové služby fotbal“. Zjednodušeně řečeno, všech osm členů rady bylo proti, aby druholigový klub získal 12 milionů korun na čtyři roky formou reklamní podpory, jako tomu bylo zvykem v posledních letech.
„Po změnách, které nastaly, nemáme u nového majitele fotbalového klubu jistotu, že by prostředky byly využité adekvátně. Nechceme dělat klubu komplikace, jen máme obavy o využití veřejných peněz,“ vysvětlil první náměstek primátorky Petr Maroš.
Budějovický fotbalový klub měl podobnou podporu od města nepřetržitě od roku 2017. Peníze z města pomáhají také tamním hokejistům či volejbalistům, kteří úspěšně hrají nejvyšší soutěž.
Dynamu se však může stát, že o tyto finanční prostředky zcela přijde. Klub ve dvoutýdenní lhůtě podal proti usnesení námitky, a tak se o věci bude znovu jednat. Výsledek je však nejistý. Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o vyjádření také budějovický klub, ten však prozatím nereagoval.
Na hřišti České Budějovice prožily úspěšný říjen a posunuly se díky čtyřem výhrám v řadě bez inkasované branky na desáté místo. V pátek od 18 hodin uzavřou podzim doma proti Opavě.