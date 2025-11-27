Razie v Dynamu. Cizinecká policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů

Pavel Kortus
  21:36
Fotbalisté Českých Budějovic mohou přijít o pětici zahraničních hráčů. Ve čtvrtek je vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Klub se k věci zatím oficiálně nevyjádřil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zdánlivý klid po úspěšném závěru podzimní části vystřídaly na Střeleckém ostrově nové rozpaky. Ve čtvrtek dopoledne na stadionu zaklepali příslušníci cizinecké policie a zajímali se o dokumenty některých zahraničních hráčů, kteří působí v Dynamu.

„Mohu potvrdit, že cizinecká policie prováděla pobytovou kontrolu. V souvislosti s tím budou další úkony prováděné s pěti osobami,“ potvrdil pro iDNES.cz jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Podle informací redakce by mělo jít o pětici fotbalistů, kteří do budějovického Dynama dorazili na podzim mezi posledními z afrických zemí, tedy například Nigerijci Victor Udoh nebo Ishaka Thompson. Policisté je odvezli na výslech.

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Další postup je otázkou následujících dnů, možná týdnů. Klub na žádost iDNES.cz o komentář nereagoval. Oficiálně se zřejmě vyjádří v následujících dnech nebo až vyšetřování postoupí.

České Budějovice po minulé sezoně sestoupily z první ligy a změnily majitele. Klubu se ujala Nigerijka Nneka Ede, cizinci přišli do sportovního vedení, jako trenéři a ve velkém i do kádru prvního týmu. Ten zakončil podzim ve druhé lize na desáté příčce s 20 body.

V pátek čeká Dynamo poslední přípravné utkání tohoto kalendářního roku s třetiligovým Pískem. Hráči budou trénovat do 12. prosince, pak je čeká třítýdenní volno.

27. listopadu 2025  19:49,  aktualizováno  21:41

