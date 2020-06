Brno stále myslí na první místo. Teď bude fandit Líšni

Brněnská Zbrojovka zůstává ve druhé lize posledním týmem, který dokázal zdolat vedoucí Pardubice. Od jejího vítězství v posledním podzimním kole na východě Čech je to sedm kol, jimiž Pardubice prošly bezchybně.



Protože se „nefláká“ ani Zbrojovka, která za jaro ztratila jen dva body za plichtu s Duklou, je dostih o přímý postup do nejvyšší soutěže dál (po)otevřený. Na další pardubickou výhru odpověděli Brňané doma pěti góly do sítě Jihlavy. Rozparádil se Jakub Přichystal, autor dvou branek, a spolehlivost prokázal Adam Fousek. Znovu proměnil penaltu, třetí z posledních čtyř utkání.

„Začátky obou poločasů byly od Zbrojovky fantastické,“ kvitoval legendární brněnský veterán Karel Jarůšek góly vítězů v 5., 6. a 47. minutě. Nelíbila se mu jen druhá polovina první půle, kdy Brňané málem ztratili brzké vedení 2:0. Jihlava ale jejich váhání potrestala jen jednou. „Zaplaťpánbůh nedala penaltu. Vytvářela si příležitosti, tam to bylo od Brna takové vlažné. Ale gól na 3:1 (ve 47. minutě) vrátil Zbrojovku do těch dobrých kolejí,“ zhodnotil průběh utkání.



V Brně po něm vládne výborná nálada. Na stadion konečně mohl větší počet diváků, všechny vstupenky do výše kapacity 2 500 míst byly rozebrány. Slavilo se pět gólů. Zase se brněnští borci seřadili po utkání do řady a navzájem si děkovali s fanoušky. Trvá ale i napjaté očekávání. Ztratí konečně Pardubice? Pokud svým zaváháním nedají Zbrojovce šanci, už je nemá jak předehnat. Nejméně dvakrát musí lídr soutěže prohrát.

Nejbližší možnost, kdy se může pardubická jízda zadrhnout, je zítra v Líšni. I zbrojovácký trenér Miloslav Machálek otevřeně říká: „Líšni budu fandit, aby Pardubice taky konečně ztratily.“

Jeho tým začíná mít klid, co se týká případné baráže. Před 4. místem je napřed o 10 bodů, což se při formě všech zúčastněných jeví jako dostatečné. Dívá se ale výš. Nad sebe.



Ve druhé lize nastává možná klíčové období. Týmy z čela tabulky čekají dvě kola, v nichž mohou ztrácet.

„Tahle dvě kola můžou hodně napovědět. Rozhodnout můžou, nebo nemusí, to se uvidí, ale napoví dost,“ souhlasí Jarůšek. Taky bude patřit mezi ty, kteří zvědavě obrátí svoji pozornost na líšeňský stadionek. „Každý bod, který by tam Pardubice ztratily, by byl (pro Zbrojovku) výborný. Líšeň se vyšvihla v derby, a co jsem slyšel, odehrála výborné utkání v Prostějově. Nikdo nečekal, že Pardubice budou pořád vyhrávat, že vyhrají i na Dukle,“ diví se Jarůšek.

Zbrojovka bude i ve 24. kole hrát později než vedoucí tým 2. ligy, v Hradci Králové nastoupí opět v televizním přenosu ve čtvrtek.

Zajímat ji bude stav záložníka Ondřeje Pachlopníka, jehož brzké střídání v 36. minutě prý včera zavinily bolesti hlavy. Možná se už po vyloučení v derby vrátí útočník Antonín Růsek, pokud mu disciplinárka přizná jen jednozápasový trest.

A pak? „Pořád je to i směrem k prvnímu místu hratelné, minimálně nadějné to je,“ věří Jarůšek. „Mančaft dokáže vítězit jak v Brně, tak na hřištích soupeřů, což je na psychiku hráče ideální. Možná je to i víc než nadějné, pokud to takhle bude pokračovat,“ myslí si brněnský veterán.