Červená Zbrojovka. V Brně hledají vhodnou hranici tvrdosti

Zároveň však patří i k nejvylučovanějším celkům FNL. Na čele žebříčku červených karet je Znojmo se čtyřmi vyloučenými hráči, následuje skupina se třemi červenými kartami v jednom týmu a do ní patří Brno.

Potvrdil to hned v prvním jarním kole minulý víkend v Chrudimi Jakub Přichystal, vyloučený po dvou žlutých kartách během tří minut. Před nedělním zápasem proti Žižkovu tak vedle aktivní hry, produktivity a obrany bude trenér Pavel Šustr znovu požadovat i disciplínu.

„Kuba Přichystal není žádný surový hráč, ale do souboje s brankářem šel v Chrudimi nešťastně. Když viděl, že má gólman balon u sebe, neměl už nohou jít dopředu. Jsou to zákroky, kdy kartu může nebo nemusí dostat. Je to spíš o nešikovnosti hráče,“ vypozoroval Šustr.

Stejně jako po 15. kole, v němž viděl červenou kartu za dva „žluté fauly“ Damián Bariš, se v Brně ošívají, že vyloučení jejich hráče nemuselo přijít, protože se nejednalo o úmyslný nebo surový faul.

„Byl jsem blízko. Přichy vůbec nechtěl. Šel do míče, možná tam brankář dal ruku. To jsem mu vůbec nevyčítal. Do soubojů máme chodit,“ popisoval inkriminovanou situaci Peter Štepanovský, střelec dvou brněnských gólů z Chrudimi.

Víc uhrajete s agresivitou

Druhá nejvyšší soutěž v Česku má reputaci ligy bojovníků. Platí, že s pracovitým a hbitým mužstvem v ní máte větší šanci na úspěch než se sestavou bývalých ligových rutinérů v letech.

„Je to nejvíc soubojová soutěž v Evropě, tak jsem to aspoň četl, a ona tak i působí,“ souhlasí Šustr. „Většina týmů to má postavené na agresivitě, na soubojovosti. My nechceme být víc agresivní a víc soubojoví než jiní. Jejich hranici agresivity se ale musíme vyrovnat. Pakliže se jí nevyrovnáme, tak jenom fotbalově to nezvládneme.“

Mrzuté pro Brno je, že červené karty mu naskakují. Počítáno od 10. kola, kdy šel ven Ladislav Krejčí jako první vyloučený hráč Zbrojovky v této sezoně, je Brno dokonce spolu s Hradcem Králové nejvylučovanější.

Pavel Šustr, trenér Zbrojovky Brno

„Přemíra snahy něco rychle spravit,“ shrnuje Šustr svůj názor na to, proč kolonka s označením ČK u Zbrojovky pod jeho vedením bobtná.

Jeho krédem je aktivita, nasazení, snaha o dominantní fotbal - všechno činnosti, při nichž by jeho mužstvo nemělo být nuceno nahánět soupeře s míčem a faulovat.

„Nenabádám kluky, aby faulovali a hráli tvrdě. Oni moc dobře vědí, že souboj je lepší vyřešit s předstihem tak, že balon vezmu čistě, a můžu hrát dál,“ nabízí řešení. Čas od času se to nepodaří.

Rozhodčí jsou ostražitější

V Chrudimi ještě Zbrojovka zvládla tři body zachránit gólem na 2:1 těsně před koncem, to ale byl jediný zápas ze tří, v nichž dohrávala v deseti a vyhrála.

„Nemůže se nám to stávat. Je to hloupé a stojí nás to spoustu sil,“ uznává přes výhrady k verdiktu i Štepanovský.

Větší akurátnost v soubojích se bude hodit právě v tomto období, kdy se zdá, že rozhodčí vstoupili do jara ostražitější. V minulém kole poslali do sprch předčasně hned tři fotbalisty a třeba ve Znojmě vám rádi povyprávějí, jak úzkostlivě si v případě zdržování hry jejich obráncem Igorem Cukovičem sudí počínal.

Jejich mužstvo muž s píšťalkou poškodil. Druhou žlutou obránci ukázal za držení míče v rukou, čímž chtěl Cukovič zajistit mužstvu víc času na srovnání obrany před rozehráním. Komise rozhodčích FAČR uznala, že rozhodčí vyloučil Cukoviče nesprávně.

„Mají nastavený takový trend. Byli jsme na školení, a jestliže rozhodčí vidí surovou hru, trestá. Hráči na to byli upozorňováni a musíme si na to dát pozor. Vyvarovat se faulů, držení za dres. To se hodně hlídá. Osobně bych daleko víc posuzoval surovou hru, kdy je jasně vidět neúmysl získat balon. Zákeřnou hru. Plus zdržování. Ale rozhodčí to mají takhle nastavené, mohou si vybrat, jestli kartu dají, nebo ne, a beru to, jak to je,“ řekl Šustr.

Na druhou stranu mu Přichystalovo vyloučení dalo možnost prohlédnout si v Chrudimi reakci oslabeného mužstva a z ní měl radost. „Kluci se semkli a pracovali pořád dál. Zápas jsme díky tomu zvládli,“ ocenil.

Co si naopak poznamenal na straně negativ? „Objevila se tam spousta věcí, které by nám do budoucna nestačily. Chyběla nám větší odvaha, v některých fázích jsme byli zatažení, málo pohybu. Takový výkon je naprosto zbytečný, když hrajeme s Chrudimí,“ zvedl Šustr prst.