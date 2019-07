Sokolov vyhlíží novou sezonu. Na hráčích vidím zlepšení, říká trenér

Nebyli jsme zvyklí na takové dávky v tréninku, říká Štípek „Bylo to poznávání nového trenéra, co po nás bude chtít a jak budeme chtít hrát,“ říká o náplni letní přípravy sedmadvacetiletý sokolovský záložník David Štípek. „Museli jsme si chvíli zvykat na nové prvky, na tréninkovou zátěž, je náročnější a jiný způsob hry.“ Před startem soutěže si sokolovští hráči už zvykli na metody a nároky trenéra Františka Šturmy. „Zvykli jsme si na tréninky. Ze začátku jsme byli zavaření, nebyli jsme na takové dávky zvyklí. Teď už je to lepší, už jsme také ubrali, soustředíme se na vlastní hru jak budeme chtít hrát,“ přiznává Štípek. A jak budou chtít hrát předvedou už zítra proti Hradci Králové. „Určitě nebudeme zalezlí v bloku a nebudeme čekat s čím přijde Hradec. Budeme chtít hrát svoji vlastní hru, napadat je vysoko, aby neměli prostor hrát, získávat míče nahoře a hned jít do ohrožení jejich branky,“ popisuje David Štípek. Jeden velký rozdíl by měl být postřehnutelný pouhým okem. „Budeme víc střílet, než tomu bylo minulou sezonu, kdy jsme se snažili všechno dohrát až do branky, kolikrát zbytečně, když jsme mohli vystřelit. Trenér po nás hodně chce, abychom víc stříleli, byli víc nebezpeční, měli víc střel a víc napadat než jsme byli zvyklí.“ V minulých sezonách měl Baník potíže hned ze začátku sezony, kvůli losu. Tentokrát to není dvěma úvodními zápasy venku, ale střety s hlavními favority. Po zítřejším utkání s Hradcem Králové, jedou na Žižkov a přivítají Zbrojovku Brno. „Už před losem jsme si z toho dělali srandu, říkali jsme, že určitě dostaneme Hradec, Brno. To se povedlo (smích),“ prozrazuje Štípek myšlenky kabiny. „Ale stejně ty soupeře potkáte někdy v průběhu sezony a tak je možná lepší mít je takto hned za sebou. Zase si nemyslím, že by byli neporazitelní a hrajeme s nimi doma, což je výhoda. Nemyslím, že by to byli soupeři, které bychom nemohli porazit, určitě se o body popereme,“ dodává sokolovský záložník David Štípek. (vov)