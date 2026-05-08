Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Petr Fojtík
  7:00
Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový náskok na sestup.
Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila záchraně ve druhé lize.

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila záchraně ve druhé lize. (6. květen 2026) | foto: Petr FojtíkMF DNES

„Když jsem v zimně oslovoval kluky, o nichž jsem byl přesvědčený, že by nám mohli pomoct, říkal jsem jim, že jdeme psát pohádku. A sliboval jsem jim, že skončí dobře,“ líčí kroměřížský trenér Lukáš Kříž, který tým převzal po třech kolech.

Po středeční domácí demolici rezervy Slavie Praha (5:0) zůstává nováčkovi soutěže k definitivní záchraně závěrečný krůček. Ve zbývajících třech kolech potřebuje uhrát bod nebo jakékoliv klopýtnutí předposledního béčka Sparty Praha. Případně zaváhání Chrudimi či Prostějova, které Kroměříž rovněž dostala na jaře pod sebe.

„Spadne to ze mě, až to bude jasné. Pořád jsem v napětí,“ přiznává Kříž, ale už daleko klidnějším hlasem.

Před středečním vloženým kolem se obával následujícího černého scénáře: „Mohli jsme prohrát, Jihlava zvítězit a my pak v neděli prohrát v Jihlavě. Najednou je to o bod a hrajete doma se Zbrojovkou a jedete na Žižkov...“

Po středě je jasné, že poslední Jihlava už Kroměříž nedostihne.

„Matematicky ještě nejsme zachránění, ale věřím, že tyhle tři body ji nám definitivně zajistily,“ prohodil Kříž po rekordním vítězství Hanáků ve druhé lize.

Koryčan odstřelil Slavii hattrickem

Více než tisíc diváků na Stadionu Jožky Silné aplaudovalo nejvíce Tadeáši Koryčanovi, který se zaskvěl svým premiérovým hattrickem v profi kariéře.

„Přišlo hodně lidí a my jim děkujeme. Takové podpory se nám předtím nedostávalo. Jde vidět, že fanoušci jsou v tom s námi a bojují s námi,“ vzkázal Koryčan. „Po podzimu je to obrovské zadostiučinění.“

Po devíti kolech by si přitom na kroměřížskou záchranu vsadil leda nenapravitelný optimista. Zvláště po předloňské zkušenosti, kdy Hanácká Slavia jako nováček sestoupila s daleko vyšším podzimním ziskem než teď.

„Nevzdávali jsme se. Většinou jsme prohrávali smolně o gól. Na jaře se štěstí obrátilo k nám. Zamakali jsme. Zaslouženě si jdeme za záchranou,“ povídá Koryčan.

Pro trenéra Kříže je kroměřížské zmrtvýchvstání pohádkou, jiní mluví o fotbalovém zázraku. A co hrdina středečního derby dvou sešívaných Slavií?

„To je na knížku,“ usmál se Koryčan. Stejně jako na trenérovi je na něm patrná úleva, ale stejně tak zůstává obezřetný. „Nehodláme nic podcenit, jedeme do Jihlavy vyhrát,“ slibuje před zápasem s Vysočinou, která Kroměříž vystřídala na dně tabulky.

Do domácí derniéry proti Zbrojovce Brno, odkud v létě Lukáš Kříž přišel nováčka zachraňovat, chce jít třetí nejlepší mužstvo jara už s druholigovou jistotou pro příští sezonu.

„Rozdáme si to prvoligistou. Věřím, že bude vyprodáno,“ těší se Koryčan na konfrontaci se suverénem soutěže.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 27 22 3 2 56:20 69
2. FC SILON TáborskoTáborsko 27 15 5 7 46:29 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 27 13 7 7 42:34 46
4. FK PříbramPříbram 27 13 5 9 29:28 44
5. Slezský FC OpavaOpava 27 11 10 6 42:28 43
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 27 13 3 11 48:41 42
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 27 12 5 10 42:36 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 27 12 5 10 36:42 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 27 10 8 9 39:29 38
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 27 10 3 14 28:36 33
11. SK Slavia Praha BSlavia B 27 9 5 13 36:42 32
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 27 9 3 15 29:40 30
13. MFK ChrudimChrudim 27 6 8 13 32:48 26
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 27 5 10 12 29:42 25
15. AC Sparta Praha BSparta B 27 6 4 17 24:51 22
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 27 4 8 15 26:38 20

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

