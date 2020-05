Začíná i druhá liga a otestuje novinky: pět střídání a limit 300 osob

Půjde o první soutěžní zápas v Česku, v němž budou moci trenéři využít dočasnou novinku v pravidlech a provést pět místo tří střídání. Na utkání může být přítomno 300 osob.



Druhá liga na jaře stihla pouze jedno kolo od 6. do 8. března a poté ji stejně jako nejvyšší soutěž přerušila pandemii koronaviru.

„Můžeme na startu očekávat, že chvíli potrvá, než si hra týmů sedne. Budou vidět zajímavé zápasy. Na úvod před námi stojí jeden z nejlepších soupeřů ve druhé lize,“ uvedl pro klubový web jihlavský asistent Josef Mucha.

Na Julisce budou k vidění hned dvě premiéry.

Poprvé v Česku budou moci trenéři využít novinku v podobě pěti střídání, které světová federace FIFA povolila zatím do konce roku s ohledem na očekávaný nabitý program po koronavirové pauze. Revoluční změna v tuzemsku platí právě od pondělí. Aby novinka příliš nezdržovala zápasy, mají mužstva na pět střídání k dispozici stále pouze tři „okna“ a pauzu mezi oběma poločasy.

Vzhledem k další vlně uvolnění vládních opatření proti šíření covidu-19 také bude moci být poprvé po koronavirové pauze na profesionální fotbalové soutěži na stadionu 300 osob včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Sobotní dohrávky první ligy se smělo zúčastnit maximálně 150 lidí.

Do hlediště by se tak v pondělí teoreticky už mohli dostat i někteří fanoušci, Dukla však nechá tribuny zavřené. Pro příznivce připravila možnost sledovat zápas v restauraci blízkého hotelu International Prague.

„Fotbal se hraje pro lidi, ale zdraví je samozřejmě přednější. Musíme to respektovat. Pravdou je, že na rozlehlé Julisce vždy panovala spíše komornější atmosféra,“ podotkl Mucha.

V druhé lize je zatím odehráno 17 kol a do konce jich zbývá ještě 13. Tabulku vedou Pardubice o tři body před Jihlavou, další bod ztrácí Zbrojovka Brno, která zůstává největším favoritem bookmakerů na celkové prvenství. Stejně jako v první lize budou hrát týmy v druhé nejvyšší soutěži ve zbytku sezony většinou dva zápasy týdně.

Přímo do ligy postoupí pouze vítěz, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž o nejvyšší soutěž. Pokud by se druhá i první liga kvůli koronaviru nemohly dohrát, nikdo by mezi elitu neprošel. V případě, že se nedokončí jen druhá liga, postoupí pouze první celek. Baráž by se nehrála. V případě nedohrání nejvyšší soutěže rovněž projde z druhé ligy vítěz a první liga bude mít 17 účastníků.