Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!

„Jsou to skvělé pocity. Když si v hlavě zápas zpětně přehrávám, zas tolik práce jsem neměl, byl jsem však pořád připravený. Věděl jsem, že kdykoli může nějaká šance přijít. A když přišel čerstvý Haraslín, to nebezpečí jen vzrostlo,“ vyprávěl domácí hrdina před novináři po bezgólové remíze a postupu na penalty.
Právě kapitána soupeře vychytal hned dvakrát. Nejdřív když čtyři sekundy před koncem prodloužení balon kroutil nebezpečnou pravačkou a poté hned při úvodní penaltě. Floder vykryl i střelu Kaana Kairinena, jehož pokus pak odrazila tyč.
Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále
„Vždycky se před zápasem dívám, kdo kam penalty kope a je jedno, jestli jde o ligu nebo pohár. Že bych se nějak speciálně připravoval, to ne,“ líčil Floder.
Vytáhlý usměvavý brankář s devětapadesátkou na zádech byl v akci hned na začátku, když konečky prstů vyrazil Kuolův pokus mířící pod břevno. Pak dlouho neměl žádnou práci.
„Smekám před klukama, jaký výkon předvedli, protože v několika pasážích Spartu přehrávali. Dali jsme dva neuznané góly, měli ještě několik tyček,“ vzpomínal.
„A penalty? V rozstřelu na Bohemce jsem snad ani jednou netrefil stranu, takže jsme se tomu s trenérem brankářů Kamilem Čontofalským smáli. Jsem rád, že se to po tolika trénincích zlomilo. Protože jsem teď skočil správně pokaždé,“ usmíval se Floder, který posbíral už čtvrtou nulu v řadě. I proti Spartě.
„Doufám, že to ještě natáhneme. Defenziva si sedla, na podzim jsme neměli takové štěstí a dostávali góly ze všeho. Teď se nám to vrací a kluci brání výborně. V tom jsme se zlepšili,“ uznal.
Trenér Aleš Majer o Floderovi
„Závěr zápasu šel za ním. Musím říct, že jak byla mlha, tak jsem ani na Haraslínovu střelu neměl odhad, ale Jirka ji pokryl. Co se penalt týče, nám ještě žádnou nechytil. Ještě jsme to v Turecku na soustředění natáčeli na dron a Kamil Čontofalský mu říkal: Ty vole, ty snad nikdy netrefíš stranu. U penalt je to vždycky štěstí, ale Jirka je obrovský profík, připravuje se nad rámec a byl odměněn.“
Dlouho na svou další šanci mezi českou elitou čekal.
Ligu si poprvé vyzkoušel už před pěti lety v brněnské Zbrojovce, naskočil do třinácti zápasů, ale pak opět chytal jen ve druhé nejvyšší soutěži. Tři sezony strávil v Chrudimi, než si ho před rokem a půl vyhlédla Mladá Boleslav.
Trpělivě čekal za jedničkou Alešem Mandousem a když jeho šance přišla, čapnul ji. V lize už má od podzimu pět čistých kont, další tři přidal v poháru.
„Tyjo, takhle vyjmenované to zní fakt dobře,“ červenal se. „V lize toho pořád moc odehráno nemám, v té druhé jsem pořád věřil, že se sem jednou dostanu. A teď si to užívám, protože vím, co jsem ušel. Navíc jsme vyřadili Spartu, moc mi to zatím nedochází,“ oddechl.
Čím realizační tým nakonec přesvědčil?
„Od všeho něco, snažím se o sebe starat, poctivě regenerovat, přidávat si v chytání, síle, výbušnosti, odrazové síle či práci nohou. Pořád vím, že mám mezery a to mě motivuje, abych každé ráno makal ještě víc, abych byl každý den lepší než včera. Přistupuji k tomu tak, protože být profesionálem byl můj dětský sen. Když jsem si ho splnil, tak se snažím odvádět jen to nejlepší,“ kývl.
A kolik ho dvě chycené penalty budou stát? „Tyjo, vidíte, to ani nevím, to se musím podívat,“ rozhlédl se, načež se mu od tiskového mluvčího dostalo ujištění, že budou hlavně prémie.