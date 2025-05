„To by musel opravdu přijít nějaký partner, jinak ne. Nejpravděpodobněji se teď jeví varianta, že budeme hrát krajský přebor,“ vyplynulo z prvních jednání po sestupu varnsdorfskému šéfovi Vlastimilu Gabrielovi.

Slovan se zřítil z druhé nejvyšší soutěže po patnácti letech a kompletní kádr i realizační tým se rozutekl. „Všem až na Nigerijce Solomona skončily smlouvy, ten jediný tu zůstal. To samé trenéři, nebudu je tady držet, když nevím, co bude. A abych tady měl Petra Papouška v krajském přeboru, to nedává smysl,“ uvažuje dlouholetý majitel klubu ze Šluknovského výběžku.

Co bude s fotbalem ve Varnsdorfu, ukážou příští dny. „Čekám, jak nás podpoří město a náš hlavní partner TOS, to je základ. Pak se objevili dva potenciální sponzoři, jeden z Česka, druhý ze zahraničí. Ale to beru hodně s rezervou. Příští týden mám schůzku se starostou, uvidíme, jak nám budou schopni pomoct. Ani krajský přebor není zadarmo.“

Zatímco úplný konec varnsdorfského fotbalu snad nenastane, 78letý Gabriel už svůj odchod ohlásil. „Já určitě. Jestli mi bude po fotbalu smutno, nevím, ale už si potřebuju od všech těch starostí odpočinout,“ přiznává klubová ikona.

Ve Varnsdorfu začínal před více než 60 lety jako mládežník, čtvrtstoletí je šéfem představenstva a ředitelem Slovanu. Teď hledá nástupce a jednou z možností je, že by se na vedení klubu podílela další legenda Slovanu Pavlo Rudnytskyy, který po patnácti letech a více než 400 druholigových startech ukončil profesionální kariéru.

„Mohl by být jedním z šéfů, může pomoct jako trenér, sekretář i hráč. V klubu by svoji roli určitě našel,“ počítá Gabriel se záložníkem s ukrajinskými kořeny, který již nyní ve Varnsdorfu pracuje jako šéftrenér mládeže.

Další, kdo by mohl naskočit do managementu, je bývalý brankář a do konce minulé sezony kouč gólmanů Radek Porcal. „Záleží, jaké budou ekonomické zdroje a jaká by se hrála soutěž. Kdyby krajský přebor, můžou si k sobě sehnat ještě jednoho do party a ve třech to v pohodě dělat včetně mládeže,“ zamýšlí se Gabriel.

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno. Vlastimil Gabriel, majitel a ředitel varnsdorfského klubu.

Varnsdorf si zatím podal přihlášku do třetí ligy, divize i krajského přeboru. „Mně by se líbila divize, protože bychom pořád zůstali v celostátní soutěži, ale mezi přeborem a divizí je rozdíl dva tři miliony za rok. Uvidíme, jak dopadne, jednáme se všemi, abychom do příštího týdne věděli, jakou budeme mít výchozí pozici.“

Jasno musí být před začátkem rozlosování soutěží na novou sezonu. „Do té doby musíme vědět, kde to necháme. Anebo stáhneme všechny tři přihlášky a skončíme.“