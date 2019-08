Tradiční týmy známe, béčka jsou nečitelná, říká kouč rezervy Pardubic

„Uvidíme, v jakém světle se u nás ambiciózní soupeř představí, každopádně bychom chtěli vyhrát a dobře vykročit do nové soutěže,“ přeje si trenér pardubické rezervy na klubovém webu.

V minulé sezoně Pardubice Přepeře dvakrát porazily, nejprve v říjnu doma 4:1 a na začátku května na venkovním hřišti 2:1.

„Doufáme, že dobrou formu proti tomuto soupeři z loňska si přeneseme i do ČFL, na utkání se těšíme,“ říká Řezníček.

Prvního protivníka znají jeho svěřenci dobře, co už je však o něco větší neznámou, je celá řada ostatních týmů. Před letošní sezonou totiž došlo k rozdělení třetí ligy na dvě skupiny, do kterých byly „rozházeny“ B týmy nejen předních českých klubů.

„Je pravda, že moc nevíme, do čeho jdeme. Máme informace o těch tradičních mančaftech, ale co se týká béček, kterých je zrovna v naší skupině dost, to je nečitelné. My ale budeme doplňovaní o nevytížené mladé kluky z prvního týmu, kteří se s ostatními z ČFL znají, takže bychom se s tím snad mohli vyrovnat. Věřím, že tam budeme hrát důstojnou roli,“ uvažuje Řezníček.

Pardubický kádr před sezonou utrpěl velkou řadu změn, ale i z tohoto pohledu je Řezníček optimistou.

„Všichni v přípravě makali a snažili se připravit na vyšší soutěž, uvědomují si, že to bude o stupínek těžší. Z loňského kádru nám zůstali čtyři hráči a nějakých dvanáct jich přišlo z dorostu, z toho jsou však další čtyři po dlouhodobém zranění, takže budou potřebovat ještě čas,“ přibližuje Řezníček.

Východočeši v přípravě absolvovali pět utkání (tři výhry, dvě prohry) a v jejich sestavě se občas mihli i hráči z pardubického áčka, což by, jak Řezníček naznačil, mělo platit i v ČFL.

„Já to kvituji. Béčko ve třetí lize je větší motivace pro hráče U19, i pro nás trenéry to je lepší měřítko. Uvidíme, jak se tam budou prezentovat kluci, u kterých bude ve hře postupné začleňování do druhé ligy. A vítáme také to, že jestliže se rozhodneme přivést mladé borce na hostování, tak jsme schopni jim nabídnout ČFL,“ líbí se trenérovi pardubického prvního týmu Jiřímu Krejčímu.

Jeden „problém“ to však podle něj pro klub přece jen znamená.

„Bude to obrovský záběr, protože B tým bude potřebovat pomoc od našich méně vytěžovaných hráčů a my vlastně budeme bojovat na třech pozicích - v poháru, ve druhé lize a v ČFL,“ říká.