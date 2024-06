Hledám další výzvu, říká odcházející jihlavský kapitán Vedral

Stará námořnická tradice velí, že kapitán opouští tonoucí se loď jako poslední. V případě druholigových jihlavských fotbalistů však neplatí. Stoper Filip Vedral je naopak první, kterého vedení FC Vysočina po dvou neúspěšných sezonách uvolnil.

„Jednou bych se rád vrátil. Protože věřím, že tady mám ještě nějakou nedokončenou práci,“ říká sedmadvacetiletý jihlavský odchovanec. „Z Jihlavy se mi bude odcházet strašně těžce, ještě si to ani nedokážu představit. Ale jdu za novou výzvou, novým cílem.“

Tím jsou prvoligové Pardubice, které o vás projevily zájem na testy. Čekal jste to, nebo vás taková nabídka překvapila?

Nevím, jestli mě to překvapilo. Já jsem doufal, že nějaký zájem z první ligy bude. Ač to celkové umístění v poslední sezoně nebylo z hlediska týmového postavení v tabulce úplně optimální, myslím, že jsem podával konzistentní a spolehlivé výkony. Dlouhodobě jsem měl celkem kvalitní formu, kterou jsem podpořil i pěti vstřelenými góly. Takže jsem věřil, že by mě někdo z ligy mohl alespoň s nějakou oťukávačkou, nebo rovnou zájmem oslovit.

Byly Pardubice jediné, nebo se rýsovalo více variant?

Rýsovaly se ještě dvě další varianty. Ale nakonec z toho sešlo. Jsem rád, že si můžu aspoň vyzkoušet Pardubice. Já zjistím, jestli se tam dokážu prosadit, a oni vyzkouší mě.

Jihlavský Filip Vedral a David Lawrence Jaja ze Sigmy Olomouc B v hlavičkovém souboji.

Jak ke kontaktu došlo?

Pardubice asi před 14 dny přišly s tím, jestli bych nedorazil na týdenní, případně čtrnáctidenní zkoušku. S tím, že by se pak vidělo, co a jak dál. Tu nabídku jsem samozřejmě přijal, protože je to první liga, kam bych chtěl směřovat. Samozřejmě, je to pro mě nová výzva, nová šance posunout se v nejbližší době do nejvyšší soutěže.

Navíc, teď prosím bez urážky, v sedmadvaceti letech by to mohla být také poslední podobná příležitost, že?

Přesně tak. Může to být poslední šance nakouknout do ligy jinak než týmovým úspěchem. Ale věřím, že nikdy není pozdě. Vemte si Kubu Urbance, který šel z Prostějova do Teplic v nějakých jedenatřiceti letech a hned v prvním zápase dal dva góly. Snažím se rvát o svou příležitost. Mám za sebou prvních pár tréninků, před sebou čas do konce týdne a sobotní modelové utkání. A pak se uvidí. Budu bojovat o to, abych v týmu nadále zůstal.

Procházím si jméno po jméně aktuální pardubickou sestavu. Znal jste v kabině někoho?

Vojtu Patráka, se kterým jsem hrával v Jihlavě. Tehdy ještě útočníka, teď mě v Pardubicích zkoušejí na stopera. Ale člověk nikdy neví, třeba kdyby to dopadlo, by mě mohli využít i jako útočníka. To uvidíme. (usmívá se) Další kluky jsem osobně neznal, ale vím o nich. Hrávali jsme proti sobě, ať už nastupovali za Pardubice, Chrudim, nebo třeba Prostějov. Potkávali jsme se na hřišti, takže se od vidění známe.

Pardubice mají nového trenéra, kterým se stal Jiří Saňák. Ten ve vašem případě věděl, kdo mu do týmu přichází?

Jasně. Bavili jsme se spolu, na jakou pozici mě má zkusit. Jestli útočník, nebo stoper. Ve finále se rozhodl pro stopera, což je určitě správně. Protože poslední dva roky jsem hrával primárně v obraně, do útoku jsem chodil, jen když se prohrávalo. S tím, abych se svou výškou po nějakých centrech nebo závarech zkusil vyrovnat.

Momentka ze zápasu Jihlava (žlutá) - Třinec, na domácí straně hlavičkuje Filip Vedral.

Zkusme trochu předběhnout čas. Představte si, že jste na testech uspěl a z Jihlavy odcházíte do Pardubic. Jak to jako odchovanec a aktuální kapitán FC Vysočina budete vnímat?

Jakýkoliv odchod z Jihlavy, kde jsem vyrůstal a jsem v klubu úplně od malička, by byl strašně těžký. Ale tak to prostě je. Cítím to tak, že se chci zkusit někam posunout. Hledám nějakou novou výzvu. Poslední dvě sezony nebyly nejjednodušší, nedopadly pro nás vůbec dobře. Na jaře jsme se zachránili jen díky štěstí (Příbram místo Jihlavy sestoupila až kvůli dodatečnému odpočtu bodů – pozn. red.). Není o čem polemizovat nebo debatovat, že bych odcházel s nějakým nadšením. To vůbec ne. Ale jdu za novou výzvou, novým cílem. Tím se teď řídím.

Jak kluci v jihlavské kabině přijali zprávu o tom, že je opouštíte?

Více méně to do poslední chvíle nikdo nevěděl. Protože se řešilo, že bych byl uvolněn až k 1. červenci. Protože 30. června mi končí smlouva, od 1. července bych si teoreticky mohl dělat, co chci. Ale v sobotu jsem se od jihlavského vedení dozvěděl, že jsem byl na zkoušku v Pardubicích uvolněn. A v pondělí se to dozvěděli kluci v kabině. V Pardubicích jsem měl první trénink dopoledne, tak jsem se odpoledne stavil kluky na prvním tréninku v Jihlavě pozdravit a říct jim, co a jak.

Nechci přivolávat nic špatného, ale co kdyby váš test v Pardubicích nevyšel? Mohlo by se ještě teoreticky stát, že byste se nakonec s Jihlavou dohodl na prodloužení smlouvy? Nebo tato varianta není ve hře?

Samozřejmě nebudu říkat, že tato varianta nemůže nastat. Záleželo by na vedení. Ale v současné chvíli se snažím najít nový náboj. Protože opravdu poslední dvě sezony byly psychicky hodně vysilující. Rád bych se zkusil někam posunout. Teď se zkrátka soustředím na Pardubice. A uvidíme po týdnu, čtrnácti dnech, jak to nakonec dopadne.