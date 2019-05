Obří skandál po finále poháru. Fandové Baníku napadli videosudího

Trenéři i hráči je chválili, jak svůj tým celé utkání povzbuzovali.

Po porážce 0:2 se Slavií však někteří fandové v barvách Baníku Ostravu ukázali svou druhou tvář. Neurvalé chování, násilí, výtržnosti.

Jejich řádění nejvíc odnesl asistent videorozhodčího Petr Antoníček, kterého povalili na zem a udeřili pěstí do hlavy. Zasahujícím policistům i pořadatelům stihli utéct.

Hlavní sudí Petr Ardeleanu situaci uvedl do zápisu, podrobně ji pak pro potřeby komisí popíše technický delegát Petr Mikel.

„Napadení týmu VAR: Po skončení utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy. Do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli,“ napsal hlavní sudí Ardeleanu do zápisu.

Oficiální vyjádření pořadatele zápasu, kterým je fotbalová asociace (FAČR) zatím není k dispozici.

Případem se bude zabývat sportovně-technická komise fotbalové asociace, disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) i policie. Existuje podezření, že se fanoušci dopustili trestného činu výtržnictví, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, případně na tři.

Není to jediná ostuda, která jde v rámci finále za Baníkem. V 38. minutě legendární ostravský útočník Milan Baroš neunesl, že rozhodčí Ardeleanu proti jeho týmu odpískal pokutový kop a Slavia z něj skórovala.

Jako náhradník Baroš zuřil a bušil pěstí do krytu lavičky náhradníků. Za hrubé nesportovní chování dostal červenou kartu. Ostravský trenér Bohumil Páník se přímé odpovědi k Barošově chování vyhnul s tím, že to neviděl.