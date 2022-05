Těžkooděnci a štěkající psi místo fotbalu. Preventivní opatření, řekl delegát

Když si novináři po zápase nahráli na diktafony rozhovory s poraženými sparťany, v pozadí byl slyšet štěkot.

Vítězní hráči Slovácka jásali na hřišti s trofejí, ale nemohli blízko k fanouškům, protože kolem celého hřiště stáli těžkooděnci se psi. Ti na hřišti napochodovali kolem 70. minuty utkání.

Rozhodčí Szikszay dokonce musel zápas přerušit, protože statní vlčáci ohrožovali hráče, rozcvičující se náhradníky i osazenstvo laviček.

„Byli jsme pořadatelem požádáni o přítomnost v sektoru hostů i domácích, aby policisté stáli přímo na hřišti. Byl předpoklad, že by fanoušci mohli přelézat zábrany a vstupovat na hřiště. V tom jim mají policisté případně zabránit,“ řekla agentuře ČTK policejní mluvčí Milena Šabatová.

Bylo dvacet minut do konce, Slovácko už po první půli vedlo 3:1 a mířilo za historickým triumfem.

„Moc jsem to nepochopil. Do toho rázu utkání, které bylo díky fanouškům skvělé, to vůbec nezapadlo. Trošku mě to zklamalo,“ prohlásil trenér Svědík, který jinak prožíval nejkrásnější momenty kariéry.

„Nevěděli jsme, co se děje a proč se to děje,“ říkal sparťanský kouč Michal Horňák. „Ale policisté asi věděli, co dělají. A nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo náš výkon.“

Závěr zápasu ustoupil do pozadí, pozornost byla soustředěna na jiné aktéry. Spíš jste slyšeli štěkot psů, než chorály a povzbuzování fanoušků.

„Nezažil jsem to, ale zároveň, když hrajete zápas, tohle úplně nevnímáte. Všimnete si toho, ale jen na moment,“ poznamenal sparťanský záložník Ladislav Krejčí.

Pořadatelem utkání nebylo domácí Slovácko, jak to bývá v Uherském Hradišti při ligových utkáních, ale fotbalová asociace (FAČR).

„Na základě vyhodnocení bezpečnostních informací požádal hlavní pořadatel policii o součinnost. Bylo to z preventivních důvodů,“ vysvětlil technický delegát utkání Zbyněk Rampáček.

O součinnost v jaké věci? Vznikla nějaká hrozba? „Dá se to tak říct. Jsou to věci, o kterých se nedá mluvit. Jestliže pořadatel pozve polici na stadion, ta už se řídí sama sebou a nebere na nikoho ohled,“ řekl Rampáček.

Na dotaz, jestli si nemyslí, že podobné manévry škodí fotbalu, reagoval: „Bez komentáře.“

Podobné scény se odehrávaly také před třemi lety v Olomouci, kde finále poháru hrála Slavia proti Baníku.

Když se slávisté po výhře 2:0 běželi radovat k vlastním fanouškům, museli se prodírat i přes kordon policejních těžkooděnců. Ti také po závěrečném hvizdu napochodovali na hřiště na žádost pořadatele, tedy fotbalové asociace.