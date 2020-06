Přes šest let bez trofeje. Skončí čekání Sparty ve finále poháru v Liberci?

Finále poháru se blíží: hraje se 1. července od 20.15. Liberec proti Spartě, stadion u Nisy. Jaké to bude?

„Určitě jiné než před pár dny na Letné,“ je přesvědčený Pavel Hoftych, liberecký trenér.

„Důležitý zápas, který chceme zvládnout,“ reaguje jeho protějšek Václav Kotal.

Před deseti dny to v prvním kole ligové nadstavby bylo ze strany Sparty velmi přesvědčivé. Soupeři moc šancí nedala, vyhrála 4:1 a potvrdila vzrůstající formu a pohodu v závěru sezony.

„Nechci říct, že bychom na Spartě propadli, ale výsledkově to nedopadlo. Tentokrát to bude úplně jiné, bude to jeden specifický zápas. Všichni mají v hlavě to, že chceme, aby pohár zůstal v Liberci,“ řekl liberecký asistent Pavel Medynský.



Slovan Liberec - Sparta středa 20.15, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Krejčí - Karlsson, Dočkal, Kanga, Hložek - Kozák.

Slovan má navzdory nedávné porážce v aktuální sezoně proti Spartě lepší bilanci. Vyhrál totiž oba ligové duely v základní části a ve finále bude mít jako bonus výhodu domácího prostředí. O pohár se poprvé nehraje na neutrální půdě, ale na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v ligové tabulce.

Vítěz zápasu bude mít jistou účast ve třetím předkole Evropské ligy bez ohledu na své postavení v domácí soutěži. Motivačních faktorů je ovšem před středou ještě mnohem víc.

Fanoušci: na stadionu, u radnice i na Letné Na stadiony kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 může maximálně 5 000 osob včetně všech aktérů utkání, zaplněna smí být ale pouze čtvrtina kapacity. V Liberci na každý z obou fanouškovských táborů vyšlo jen necelých tisíc vstupenek. Kluby připravily pro příznivce možnost sledovat utkání na velkoplošné obrazovce - Liberec ve spolupráci s městem před radnicí a Sparta ve fanzóně na svém stadionu s kapacitou 1 000 míst. (ČTK)

Pro Liberec a jeho trenéra Hoftycha dotáhnout skvělou jarní jízdu, během které tým od řeky Nisy znovu ukázal, jak se dokáže opakovaně vyrovnat s odchody důležitých hráčů. Slovan v zimě ztratil kanonýra Musu, dravého Potočného a spolehlivého Oscara, a přece v druhé polovině sezony proklouzl do titulové skupiny a nyní má na dosah i triumf v poháru.

Pro Spartu to bude také o překonání psychologického bloku. O ukončení dlouhého čekání na trofej, kterým trpí hráči, fanoušci a klub jako takový.

Od devadesátých let, v historii samostatné České republiky, na Letné nic podobného nepamatují. Teď věří, že hluché období skončí.

„Pro hodně z nás to bude první finále poháru. Pro mladé hráče to bude naprostá pecka. Myslím, že bude dobrá atmosféra, i když v Liberci se hraje špatně. Ale dáme do toho všechno a pohár dovezeme na Letnou,“ věří sedmnáctiletý Adam Hložek.

Sparta si první finále od května 2014 zajistila v parádním semifinálovém zápase s Plzní (2:1). Předtím z cesty odklidila také Baník Ostrava (5:0), České Budějovice (4:1) a Jihlavu (2:1).

Liberec, který národní pohár získal naposledy těsně po Spartě, v roce 2015, letos cestou pod vrchol překonal Mariánské Lázně (5:2), Prostějov (3:1), Teplice (2:0), Slovácko (0:0 a 4:2 na pen.) a Olomouc (2:1).

O víkendu se oba týmy na středeční zápas naladily různě: Sparta padla v Plzni v zápase, ve kterém šetřila některé opory. To Liberec o víkendu nastoupil takřka v plné palbě a v boji o Evropu, kterou pořád nemá jistou, porazil Baník. Bude mít ve středu dostatek sil?