Finále: druhý pokus. Slovácko a Sparta se utkají i o lepší nasazení v Evropě

Obě mužstva se v této sezoně střetnou už počtvrté.

Před týdnem Slovácko zvítězilo v nadstavbě na Spartě 2:1, celkem vyhrálo dva ze tří vzájemných soutěžních duelů v ročníku.

V listopadu totiž Sparta v Uherském Hradišti utrpěla debakl 0:4 a vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii.

Sparta naopak zvítězila ve 29. kole doma 3:1 po skvělém výkonu Bořka Dočkala, pro něhož půjde dnes večer o definitivní rozloučení s profesionální kariérou.

„Pro Adama Hložka je to možná poslední zápas, pro Bořka Dočkala určitě poslední. Chceme vyhrát pro ně i třeba pro Filipa Panáka,“ burcoval obránce Dávid Hancko a připomněl také zraněného parťáka.

Je otázkou, komu odložení finále, které se 4. května neuskutečnilo kvůli průtrži mračen a nezpůsobilému terénu, pomohlo víc. Slovácko od té doby sice prohrálo 0:3 na Slavii, ale pak uspělo na Letné (2:1) a na závěr zdolalo 3:0 Hradec Králové.

1. FC Slovácko - Sparta Praha finále poháru ve středu od 17:00, rozhodčí Szikszay Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Hancko, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal, Hložek - Čvančara. Absence: Šašinka (zranění), Fryšták (nejistý start) - Wiesner (trest za ČK), Čelůstka, Panák (oba zranění), Pavelka (nejistý start).

Sparta po propadáku v Plzni (0:3) vyhodila trenéra Pavla Vrbu, jehož nahradil Michal Horňák. Pod jeho vedením přišla po porážce s finálovým protivníkem vítaná vzpruha v podobě vítězství nad Slavií v Edenu (2:1).

„Trochu jsme se uklidnili, psychicky nám to pomohlo, jsme dobře naladění. Atmosféra po vítězném derby je diametrálně lepší. Nechceme před finále nic podcenit, děláme všechno pro to, abychom vyhráli. Je to pro nás na závěr sezony zápas roku,“ uvedl Horňák.

„Výměna trenéra pro Spartu bude určitě psychická vzpruha, bude tam něco nového. Ale zase si nemyslím, že by se ty věci tak lišily. Za týden těžko s mužstvem něco výrazného uděláte,“ poznamenal Martin Svědík, kouč Slovácka.

Sparta zakončila sezonu nejvyšší soutěže na třetím místě, Slovácko bylo s pětibodovou ztrátou čtvrté. Oba celky tak už mají jistý start v kvalifikaci evropských pohárů, ale vítěz MOL Cupu na tom bude líp.

Zajistí si totiž účast ve 3. předkole Evropské konferenční ligy a za určitých okolností může poskočit do 3. předkola kvalitnější Evropské ligy.

Musí však být splněna jedna ze dvou podmínek:

1. Letošní vítěz Konferenční ligy si ze své soutěže zajistí postup do jakékoli fáze Ligy mistrů, nebo Evropské ligy (Feyenoord, nebo AS Řím).

2. Vítěz Evropské ligy si ze své soutěže zajistí postup do Champions League mimo mistrovskou část kvalifikace, nebo do Evropské ligy (což musejí být Rangers, Frankfurt to nesplní).

Poražený finalista půjde do 2. předkola Evropské konferenční ligy.

O trofej se hraje na stadionu Slovácka, a to proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.

Zatímco Slovácko by mělo být v plné síle, Sparta se bude muset obejít bez obránce Tomáše Wiesnera, jenž nenastoupí po vyloučení v derby. Naopak David Pavelka by se mohl stihnout dát do pořádku. „Už trénuje, snad by mohl být použitelný do zápasu,“ pravil Horňák.

„Bude rozhodovat každý detail. Je to poslední zápas sezony, hra o všechno, takže doufám, že hráči seberou poslední zbytky sil a zvládneme to. Zvednout nad hlavu pohár by byl splněný sen,“ dodal Svědík.