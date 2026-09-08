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Finále fotbalového MOL Cupu bude znovu hostit stadion v Hradci Králové

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  16:13
Nový trávník z Itálie položili pod jižní a západní tribunou, kde schází slunce.

Nový trávník z Itálie položili pod jižní a západní tribunou, kde schází slunce. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.
Jablonecký Dominik Hollý a jeho střela, kterou blokuje Filip Prebsl z Karviné.
Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.
jablonečtí fotbalisté slaví gól do sítě Karviné ve finále MOL Cupu.
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Finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezoně uskuteční v Malšovické aréně v Hradci Králové. Na úterním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor FAČR, která MOL Cup organizuje. „Rádi se do Hradce vracíme,“ řekl její předseda David Trunda.

Úředním hracím termínem závěrečného utkání je středa 12. května příštího roku.

„Mám radost, že se finále MOL Cupu znovu vrací do Hradce Králové. Letošní finále ukázalo, že je to pro takový zápas skvělé místo. Výborný stadion, zaplněné tribuny a především atmosféra, která odpovídala významu celé soutěže. Hradec je navíc městem, kam se s reprezentacemi napříč kategoriemi pravidelně a rádi vracíme,“ uvedl Trunda.

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

V uplynulé sezoně se finále poháru poprvé od roku 2019 uskutečnilo na neutrální půdě. V posledních letech hostil souboj o trofej stadion týmu s nižším koeficientem. Karviná v květnu ve finálovém utkání v Hradci překvapivě porazila Jablonec 3:1 a získala svou první velkou trofej.

Slezané byli následně kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni z první do druhé ligy a přišli o start v soutěžích UEFA, kam se coby vítěz MOL Cupu kvalifikovali. Prvenství v domácím poháru karvinský celek v této sezoně neobhájí, neboť v 2. kole překvapivě vypadl na stadionu Kozlovic ze čtvrté ligy.

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