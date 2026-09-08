Úředním hracím termínem závěrečného utkání je středa 12. května příštího roku.
„Mám radost, že se finále MOL Cupu znovu vrací do Hradce Králové. Letošní finále ukázalo, že je to pro takový zápas skvělé místo. Výborný stadion, zaplněné tribuny a především atmosféra, která odpovídala významu celé soutěže. Hradec je navíc městem, kam se s reprezentacemi napříč kategoriemi pravidelně a rádi vracíme,“ uvedl Trunda.
V uplynulé sezoně se finále poháru poprvé od roku 2019 uskutečnilo na neutrální půdě. V posledních letech hostil souboj o trofej stadion týmu s nižším koeficientem. Karviná v květnu ve finálovém utkání v Hradci překvapivě porazila Jablonec 3:1 a získala svou první velkou trofej.
Slezané byli následně kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni z první do druhé ligy a přišli o start v soutěžích UEFA, kam se coby vítěz MOL Cupu kvalifikovali. Prvenství v domácím poháru karvinský celek v této sezoně neobhájí, neboť v 2. kole překvapivě vypadl na stadionu Kozlovic ze čtvrté ligy.