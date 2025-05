12:00

Není to jeho soudný den. On už se odsoudil. Velmi dobrý řečník, fajn ironik a výborný chlap do party, když všechno funguje. Jenže jeho Sparta zhruba od konce října fungovat přestala, takže je nemyslitelné, aby dánský kouč Lars Friis pokračoval. Ve středu může zachránit svou trenérskou čest, pokud ve finále fotbalového poháru porazí Olomouc. V Olomouci. Výkop v 19.00.