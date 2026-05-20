Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

„Pro nás to je jedinečná příležitost ukázat se. Věřím, že předvedeme co nejlepší výkon a že pro náš mladý tým, který má před sebou budoucnost, to bude motivace, aby takové zápasy hrál co nejčastěji,“ řekl karvinský trenér Marek Jarolím, který už zažil finále i jako hráč. Paradoxně v barvách Jablonce v roce 2010 podlehl Plzni 1:2.
Jablonečtí od roku 1994 triumfovali v českém poháru v letech 1998 a 2013, dalších šest finálových duelů ztratili. To pro Karvinou je nynější finále největším klubových úspěchem.
„Na začátku jarní části sezony jsme sice měli sedm porážek vkuse,“ připomněl karvinský záložník Albert Labík, „ale když šlo do tuhého, dokázali jsme zabrat. Ať už v poháru s Plzní a Baníkem, anebo v lize v Libercem, kdy jsme se potřebovali udržet v prostřední skupině. Jádro mužstva máme silné, dokážeme běhat jeden za druhého. Takže ve středu se o nás nebojím.“
Karvinské fotbalisty až na výjimky čeká takové mimořádné utkání poprvé v kariéře. Pro jejich kapitána Jiřího Fleišmana to už ale bude čtvrté finále...
„V mých letech je to zpestření zahrát si ještě finále. Moc se na to těším. Dvakrát se mi podařilo pohár vyhrát, minule s Baníkem mi to bohužel nevyšlo (Ostrava v roce 2019 prohrála se Slavií Praha 0:2), ale teď mám další šanci,“ uvedl jedenačtyřicetiletý Fleišman, který se z pohárové výhry radoval s Libercem v roce 2015 a o rok později s Mladou Boleslaví. A shodou okolností v obou případech jeho týmy porazily ve finále Jablonec...
Karvinští doufají i v podporu fanoušků. Ostatně zástupci klubu do Hradce Králové vypravili speciální vlak, přičemž jeho 560 míst příznivci Karviné zaplnili.