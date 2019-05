Remíza se Slavií z ligy nás povzbudí, věří ostravský Šindelář

Bude pro vás finále v Olomouci zvláštní?

My tam hráváme i proti Olomouci. Ale znám to zázemí, nepřijde mi to nijak zvláštní.

Ale můžete tam mít více fanoušků, ne?

No myslím, že já zrovna ne...

Myslel jsem rodinu, známé.

Ty mám i tady, v Ostravě. Vážně to pro mě není nic mimořádného.

Ale určitě je to lepší, než kdybyste měli jet do Teplic či Mladé Boleslavi.

Jsem rád, že vyhrál rozum. Pro nás je sice Olomouc blíže než pro Slavii, ale je tam reprezentativní stadion. A slávisté sednou na vlak a jsou tam za dvě hodiny. Je to sjízdné i pro oba tábory fanoušků.

Budete mít na finále dost sil? Slavia má přece jen širší kádr a ještě hodně kvalitní, zatímco vy dohráváte sezonu ve dvanácti třinácti lidech.

Stačí, aby nás bylo jedenáct... Nepotřebujeme víc hráčů. Ale ne, věřím, že bezbranková remíza z ligy nás povzbudí, že nás nakopne, abychom lépe regenerovali. A finále je vrchol. Tam se každý vydá ze všech sil.

Čekáte ve středu úplně jiné utkání, než bylo to nedělní ligové?

Úplně... Tuto sezonu hrajeme v lize pětatřicet zápasů, ale tam to bude jeden zápas, který rozhodne.

Co od finále poháru čekáte, když jste se stejným soupeřem hráli i v neděli?

Jak jsem říkal, ten pohár opravdu bude vypadat úplně jinak. V lize Slávce stačil bod na titul. Ten první poločas tam ještě měla nějaké šance, mohla nás potrestat, i když i my jsme měli nějaké náznaky, ale druhý poločas už byl z obou stran hodně opatrný.

Co bude rozhodovat?

Kdo promění šance. Víme, že hrajeme proti Slavii, která ukázala svou kvalitu. Je favorit, ale můžeme ji potrápit. A pokud bychom dali gól, mohli by slávisté znervóznět.

Jenže gól jste v lize nedali už 461 minut.

To je pěkně spočítané... V nadstavbě hrajeme proti kvalitním mančaftům, dostáváme se jen do několika šancí, a když je neproměníme, nemůžeme bohužel vyhrát. V neděli jsme ale byli rádi i za to, že jsme udrželi vzadu nulu, což proti Slavii není jednoduché, a i od toho se musíme odrazit. A snad teď dáme i nějaký gól.