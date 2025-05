„Absolutní euforie!“ usmívá se Zorvan. „V kabině to vypadalo divoce. Pustili jsme si jednu nejmenovanou písničku a hezky jsme si zatancovali,“ přidává se Navrátil. Jak prozrazují sociální sítě Sigmy, onou nejmenovanou písničkou je song „Letná“. Na něj Sparťané pařili při oslavách loňského doublu.

„Ale pořád jsem si ještě nezapálil vítězný doutník,“ podotýká Zorvan, když u řečnického pultu střídá svého trenéra.

Ještě před tím ho ale kouč Janotka popíchne. „Zorvi, pojď to podepsat!“ huláká Janotka na svoji hvězdu, které po sezoně vyprší kontrakt. „A kur... Tak to já radši jdu, nashle,“ žertuje Zorvan. „Musíme ho asi opít,“ reaguje v nadsázce trenér.

Zpívám PRVNÍ 🥇 pic.twitter.com/mHXQNfOnPw — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) May 14, 2025

„Do teď jsem neřešil, co bude, manažerovi jsem říkal, že nechci nic vědět, soustředili jsme se na finále,“ popisuje záložník, který má v letošní sezoně bilanci devět gólů a deset asistencí za 37 soutěžních zápasů. I ve středu ho opět bylo plné hřiště. Krásnou half volejí otevřel skóre už ve čtvrté minutě zápasu, a po čtyřiceti pěti minutách hry zapadl jeho zbloudilý centr za zadní tyč.

„První gól jsem určitě takhle chtěl trefit. A druhý...“ usměje se Zorvan. „Řekni pravdu, vole!“ pobízí Navrátil mladšího kolegu. „Hele, těsně před kopem jsem se podíval, kde stojí gólman Sparty. Neříkám, že jsem to takhle chtěl, ale doufal jsem, že někdo zavře zadní tyč. Nakonec tam nikdo běžet nemusel,“ ohlíží se Zorvan.

Ještě před pauzou na něj navázal mladík Mikulenka a Sigma šla do kabin za neočekávaného stavu 3:0. „Podíval jsem se kolem sebe a každý pobíhal po jiné části hřiště. To bylo něco neskutečného, totální euforie,“ líčí Navrátil. „Z týmu jsem cítil, že to strašně chceme. Nechutnost a poctivost rozhodla. Jak říká Karlos Vémola: Dřina poráží talent,“ dodává.

Ačkoliv trenér Janotka nařídil volno pouze na čtvrtek, Zorvan i kumpán Navrátil se rodinám z důvodu bujarých oslav omluvili až do soboty. A co páteční trénink, pánové? „Ále, to trenér s tím jednodenním volnem jenom tak říkal,“ mávne rukou Navrátil.

Příliš přehánět oslavy by ale Hanáci neměli, neboť už v neděli je čeká domácí ligový zápas s Plzní. „Já si dám v neděli volno! Přece jen už je potřeba stavět nový kádr na další sezonu, takže uvidíme, kdo bude povolaný,“ pokračuje Zorvan v dobrém rozmaru.

Navrátil zvážní. „Pořád je to ligový zápas. Snad přijde dost lidí, to nás vyhecuje. Určitě chceme podat lepší výkon než se Slavií a Jabloncem a dohrát to důstojně,“ odkazuje na vysoké prohry 0:5 a 0:4 z nadstavbové části. „Ale vrchol sezony byl ve středu!“ zdůrazňuje.

Za pár minut už peláší z tiskové místnosti s pohárem v ruce před Andrův stadion, kde fanoušci Sigmy pějí chorály: „Sigmička, vítěz poháru!“ Navrátil zvedne pohár a s dalšími spoluhráči skočí do hloučku příznivců. Ti z jižní tribuny vytvořili nejlepší olomoucký support na Andrově stadionu v letošní sezoně. „Byli fantastičtí, tenhle titul je i jejich,“ oceňuje Janotka.

Filip Zorvan (vlevo) a Jan Navrátil přišli ukázat pohár pro vítěze Mol Cupu. Hráči Sigmy slaví s fanoušky před Androvým stadionem zisk Českého poháru.

Teď fandy Olomouce zajímá hlavně budoucnost dvou opor – po Zorvanovi totiž končí smlouva i Navrátilovi. „Cíl byl se Sigmou vyhrát pohár. Nemám jasno, uvidím, co bude a pro co se rozhodnu,“ povídá Navrátil.

Ten vítězství v roce 2012 zažil i s trenérem Janotkou a asistentem Vepřekem. Zatímco bývalí krajní obránci se přesunuli do trenérských pozic, Navrátil pořád piluje křídelní prostory hřiště. „Nijak jsem je nepopíchl, řek jsem, že jsme vyhráli oba poháry společně,“ považuje si Navrátil.

„Přitom jsi ale trojnásobný vítěz,“ připomene spoluhráč Zorvan i Navrátilův triumf v poháru v dresu Slovácka. Byl to hlavně blonďatý šikula Zorvan, kdo na Andrův stadion dostal třetí trofej v historii klubu. A pokud se se Sigmou skutečně v létě rozloučí, bude to doopravdy s grácií.

„Asi to byl můj poslední zápas za Sigmu. Takže rozloučit se tímhle způsobem? Nejlepší, co mohlo být,“ říkal rodák z Nového Města nad Metují bezprostředně po zápase do kamer Oneplay Sport. V tiskovém centru ale emoce krotí. „Já tomu taky nechávám volný průběh. Sám nevím, co bude a nebude,“ uzavírá Zorvan.