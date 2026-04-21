Po roce je opět ve finále. Nechtěli jsme to doma podělat, svěřil se jablonecký Zorvan

  22:39
Před rokem oslavil triumf v MOL Cupu v dresu Olomouce, když dal ve finále Spartě dva góly. Letos může záložník Filip Zorvan zvednout nad hlavu pohárovou trofej znovu. Tentokrát s fotbalisty Jablonce, kteří v semifinále porazili doma Mladou Boleslav 1:0.
Jablonecký záložník Zorvan během semifinále MOL Cupu. Loni v dresu olomoucké Sigmy celou soutěž vyhrál. | foto: ČTK

„V MOL Cupu zatím jdeme docela suverénně, což je super, protože roli favorita není ani v lize lehké potvrzovat, hrozně se to vyrovnává. Teď jsme zase najeli na nějakou vlnu a věřím, že z ní jen tak nespadneme. V Jablonci se teď potvrzuje, že tým je kvalitní, zkušený a ambiciózní. V minulé sezoně se tady postup do Evropy nepovedl, teď je ta chuť celého klubu velká a na hřišti je to znát,“ tvrdí 30letý středopolař Filip Zorvan, jenž do Jablonce přestoupil z Olomouce loni v září.

Semifinálový zápas jste sice vyhráli jen o gól, ale měli jste ho po většinu času pevně v moci. Čím to hlavně bylo?
Byli jsme na soupeře skvěle připravení, viděli jsme hodně videa, věděli jsme, jak hraje. Trenér Kozel trefil naši taktiku dokonale a my jsme to přenesli na hřiště. Ze zápasu mám pozitivní a příjemný pocit a řekl bych, že Boleslav neměla ani žádný tlak. Bylo to způsobené tím, že jsme byli odvážní v presinku. V lize je možná Boleslav kombinačně mezi top tři, ale my jsme jí nedávali ten prostor, aby se dostala s míčem nějak jednoduše na naši půlku. My jsme naopak byli hodně nebezpeční, vytvářeli si hodně standardek, hodně závarů a byla škoda, že jsme hlavně v prvním poločase nepřidali ještě nějakou branku, šance na to byly.

Rozhodli jste po rohu, ze standardek už jste skórovali častokrát, věnujete jim v přípravě hodně času?
Neřekl bych, že nějak extrémně hodně, ale v těch předzápasových dnech, kdy už je trošku volnější režim po tom náročnějším tréninkovém mikrocyklu, je samozřejmě chystáme. Víme, jaká je to pomoc a že máme super hráče, kteří si na ty standardky umí naběhnout, kvalitu máme i v jejich zahrávání a v blocích. A dneska nám to zase pomohlo.

Vítězný gól dal Lamin Jawo, byl důležitým hráčem, ale občas jste mezi sebou měli po některých situacích menší rozepře, kdy a kam měla jít přihrávka... Jak to spolu řešíte?
No, takových situací tam bylo víc. Vždycky, když dá Lamin gól, tak má podle mě v hlavě, že vyhraje Zlatý míč (smích). Pak je trošku nahoře, ale je lepší, když je nahoře, protože se mu pak chce víc trhat obranu a je pro každého soupeře nepříjemný. Je silný, rychlý, má dlouhý krok. A já jsem zase ten typ, který chce každý balon, takže jsme se dneska úplně nesešli. Ale na druhou stranu víme, že já můžu pomoci jemu, on zase mně a když jsou přerušení, tak za ním zajdu a omluvím se mu, že to tak nemyslím, aby si to nebral osobně a že na něj nejsem naštvaný. Vím, že ta moje gestikulace není někdy úplně optimální, ale to k fotbalu patří. Něco si říct, pak na to zapomenout a na hřišti tahat jeden za druhého, což bylo proti Boleslavi vidět.

Finále se hraje v Hradci Králové, splnil se vám tedy sen, protože tam jste naskočil do první ligy?
Určitě, protože musím říci, že ten pravý fotbalový domov mám v Hradci, začínal jsem tam a na ten zápas se těším strašně moc. Jsem nadšený, že jsme se do finále dostali a že se bude hrát právě na hradeckém stadionu.

V minulém ročníku jste prošel do finále, které jste pak vyhráli, v dresu Olomouce. Když to porovnáte, byla ta současná cesta Jablonce lehčí, nebo těžší?
Jsou to jiné sezony, protože loni v Olomouci jsme byli úplně nový tým, takový nezkušený, tady v Jablonci chodíme do zápasů většinou jako favorité. To je obrovský rozdíl. V minulém roce byla ta cesta asi složitější, protože jsme hráli čtvrtfinále i semifinále venku.

Koho jste si bezprostředně po postupu přáli do finále? Karvinou, nebo Ostravu?
Baník může do posledního kola bojovat o záchranu, Karviná zase bude třeba mít v prostřední skupině víc volna. Takže těžko říct, ale každopádně, a nechci, aby to znělo namyšleně, to finále bude stejně jako semifinále s Boleslaví spíš o nás. Jak my se předvedeme a co soupeři dovolíme. Dneska jsme soupeři nedovolili nic a na to budeme chtít navázat. Ale finále poháru je až za měsíc, teď máme před sebou v lize Liberec a chceme ten důležitý týden zakončit úspěšně.

Lamin Jawo, jediný úspěšný střelec v semifinále, slaví postup Jablonce do finále MOL Cupu.

Prestižní domácí derby s Libercem je už v sobotu, zbyly po náročné pohárové bitvě síly?
Musím říci, že kvůli tomu presinku to byl s Boleslaví extrémně náročný zápas fyzicky, ale i mentálně, abychom ho zvládli, protože k tomu finále jsme měli kousek a nechtěli jsme si to doma před našimi fanoušky podělat. Únava je, ale když se vyhraje, tak se vždycky regeneruje líp. Navíc máme pozitivní mysl a ta hlava dělá ve sportu hodně. Liberec si asi představoval, že bodů bude mít teď víc, ale v poslední době úplně formu nemá. Neříkám, že se to v sobotu nemůže otočit, ale určitě půjdeme do derby v lepším rozpoložení my a půjdeme si pro vítězství.

