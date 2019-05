Takhle se o ligu musí hrát, radoval se hradecký střelec Zorvan

„Takhle o ligu musíme hrát, tohle byl odmakaný zápas,“ neskrýval hradecký záložník spokojenost. A zároveň naději, že do závěrečných čtyř kol jde Hradec Králové v dobré formě.

Na takovou výhru jste čekali a je asi o to cennější, že přišla s týmem, který už řadu týdnů neprohrál.

Tohle nás také těší, protože České Budějovice za sebou měly dvanáct výher a jsme rádi, že právě my jsme mu tuhle sérii ukončili. A myslím si, že i zaslouženě.

Od začátku jste měli tlak, byť se na gól čekalo až do závěru prvního poločasu. Nepřekvapilo vás, že jste lídra tak zatlačili?

Řekli jsme, že máme před sebou posledních pět zápasů a že do konce soutěže jsou tři týdny,proto že se není na co šetřit.

Výkon vašeho týmu jste gólově korunoval vy, když jste se před brankářem Českých Budějovic ocitl úplně sám. Jak jste celou situaci viděl vy?

Hlavně jsem byl překvapený, jak jsem byl najednou v jejich pokutovém území a kolem nikde nikdo. V první chvíli jsem si jen říkal, abych nebyl v ofsajdu, ale naštěstí ne. Míč jsem zpracoval trochu víc pod nohu, takže už jsem nemohl brankáře obstřelovat, proto jsem se ho snažil poslat k přední tyči a naštěstí to tam padlo.

Po přestávce jste měli několik dalších šancí, ale druhý gól jste nepřidali. Nebál jste se, že se vám to v závěru zápasu vymstí?

Hlavně jsem si říkal, že to je škoda. Na 2:0 jsme mohli dát několikrát a už by se pak asi jen dohrávalo, takhle to byly nervy až do konce. O to je ale to vítězství sladší. Teď máme v úterý Brno, musíme to potvrdit a takhle hrát až do konce.