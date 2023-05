Rád vstoupím podruhé do stejné řeky, usmívá se jihlavský Vedral

Už jste někdy ve fotbale stál takhle blízko propasti? Myslím to samozřejmě obrazně...

A víte, že ano. Když jsem byl poprvé pryč z Vysočiny, tak jsem hrál za HFK Olomouc a taky jsme tehdy až do posledního kola bojovali o záchranu. Tehdy se nám to povedlo.

Takže v tomhle případě byste klidně vstoupil do stejné řeky i podruhé?

Moc rád, nic jiného neberu. Každopádně tehdy to pro mě nebyl až takový tlak. Teď je to ale jiné, protože Vysočina a Jihlava jsou můj domov. Nedokážu si představit, nebo vlastně i jen připustit možnost sestupu.

Na startu jarní části soutěže to přitom s Jihlavou nevypadalo až tak tragicky. Jenže od 14. dubna jste prohráli sedm z osmi zápasů a před závěrečným kolem figurujete na předposledním místě tabulky...

Vnímám to tak, že dostáváme hrozně laciné branky. My soupeře do vyložených šancí nepouštíme, konkrétně například v posledních dvou zápasech, ale oni pak projdou dvakrát do šestnáctky a dají dva góly. Proti Příbrami i teď proti Vyškovu to byly totožné situace. Míč se k nám dostal po centru ze strany a my si neuměli přebrat toho správného hráče.

Nicméně pořád máte osud ve vlastních rukou: pokud v neděli porazíte Vlašim, jste zachráněni. To je dobrá zpráva, ne?

Přesně tak. Musím přiznat, že já až do středečního večera vůbec netušil, jaké jsou možnosti. Chci říct, že jsem se soustředil jen na zápas ve Vyškově (Vysočina v něm prohrála 1:2) a až po něm jsem zjistil, že „béčko“ Slavie ještě hraje v Prostějově, a nám se tudíž otevírá možnost, kterou jste zmínila.

Jak byste popsal svoje aktuální pocity? Máte strach?

Ne, protože strach je nepřítel, který by nás mohl porazit. Každý z nás musí na hřišti odevzdat víc než sto procent a být co nejvíc v klidu.

Máte nějaký recept, jak co nejlépe uklidnit hlavu?

Máme dva psy, tak je vezmeme s přítelkyní na nějakou pěknou procházku.

Momentka ze zápasu Jihlava (žlutá) - Třinec, na domácí straně hlavičkuje Filip Vedral.

Tak snad se podobně podaří navodit klid i ostatním...

Věřím, že ano. Nic jiného než záchranu neberu. A my na výhru máme, zvládneme to.

V neděli byste asi víc než kdy jindy potřebovali pomoc fanoušků. Je to tak?

Proto bych je chtěl moc poprosit, aby dorazili na stadion. My pro záchranu uděláme maximum.