Před barážovými duely o nejvyšší soutěž přijal podle etické komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) stotisícový úplatek od primátora Karviné Jana Wolfa (dříve SOCDEM), který vede i tamní klub. Navíc měl hráči slíbit i zajištění přestupu.
V dvojzápase Štěpánek neudělal žádnou očividnou hrubku a Karviná oba duely vyhrála 1:0. Možná ale fakt, že nehrál na sto procent, mohl být klíčovým prvkem pro soupeře. „Jestli je ta informace pravdivá, jde o fatální selhání jednotlivce, které degradovalo celé sezonní snažení Vyškova,“ mrzí tehdejšího kouče Jana Kameníka.
„Je to pro mě zklamání. Chci ctít presumpci neviny, ale když v zahájení disciplinárního řízení stojí, že přijal úplatek, a ne, že ho měl slíbený, tak je to podstatný rozdíl. Je mi z toho smutno,“ říká předchozí kapitán Vyškova a tehdejší vedoucí mužstva Michal Klesa. „Po lidské stránce mě to strašně mrzí, protože jak jsem Fildu poznal, tak bych to do něj nikdy neřekl. ‚Pochcal‘ záda všem lidem, kteří se ve Vyškově o něco snažili. Když se člověk něco takového dozví, tak ho to prostě štve,“ dodává mrzutě.
Štěpánek, který byl v úterý ráno při domovní prohlídce zadržen policií, nyní působí v druholigové Opavě, kterou FAČR taktéž prošetřuje.
Vyškovský exkapitán je jediným fotbalistou z jižní Moravy, který vystupuje v karvinské ose aktuální kauzy. Zato druhá větev je hráči či funkcionáři z kraje prošpikovaná.
Policisté v úterý v ranních hodinách zasahovali třeba u podnikatele Romana Procházky, který vede třetiligový Start Brno. Ten už v minulosti figuroval u úplatkářské kauzy v Bystrci, při níž několik hráčů „prodalo“ záchranářský duel s Vítkovicemi. Tehdy byl Procházka jako klubový šéf postiženým, protože Bystrc kvůli porážce sestoupila ze druhé ligy.
Nyní v kauze figuruje jako podezřelý. Podle vyrozumění etické komise FAČR prostřednictvím svého sportovního manažera Jakuba Prokeše manipuloval zápasy Startu tím, že rozdával úplatky rozhodčím i hráčům soupeře. Navíc na utkání přes prostředníka údajně také sázel.
Právě Prokeš je nejvýraznější jihomoravskou postavou současné aféry. Spolu se svým kumpánem Lukášem Hálou navenek vykonávali práci klubových funkcionářů a hráčských agentů, k tomu však měli výnosný „vedlejšák“, když čachrovali se zápasy po celé Moravě s vidinou zisků u sázkových kanceláří.
Šikana neposlušných hráčů
Prokeš vystřídal hned několik klubů, kromě Startu působil v rovněž třetiligovém Znojmě. S oběma celky FAČR zahájil řízení a etická komise je může v krajním případě i vyloučit ze soutěže. Znojemský klub během posledních let několikrát změnil majitele a během éry zahraničního vlastnictví byl jeho manažerem právě Prokeš.
Nyní klub vlastní ukrajinský mecenáš Andrii Lychkivskyi, který je v kauze zapojen také. Právě on měl totiž při zápasech Startu i Znojma zajistit vyplacení úplatků. „Vyčkáme na další řízení a závěry policie a FAČR. Při šetření události budeme maximálně spolupracovat s těmito orgány, neboť se od takového jednání důrazně distancujeme. Respektujeme presumpci neviny, ale po vydání pravomocných rozhodnutí samozřejmě okamžitě učiníme příslušná opatření,“ stojí v prohlášení znojemského klubu na sociálních sítích. Město jako jeho zásadní sponzor chce podle místostarosty Jakuba Malačky (Naše Znojmo) reagovat zastavením finanční podpory. „Navrhneme zastupitelstvu pozastavení vyplacení schválené dotace do doby vyřešení věci,“ uvedl Malačka ve vyjádření.
Po odchodu ze Znojma pokračoval Prokeš ve své praxi na brněnské Lesné, kde sídlí Start. „Jméno Prokeš jsem znal dlouho. Věděl jsem, že je špína fotbalu. Později jsem šel do klubu, kde působil, ale vedení jsem řekl, že se s ním nikdy nechci potkat, ani s ním nic řešit. Snažil jsem se mu absolutně vyhýbat, ideálně si s ním ani nepodat ruku. Hodně se přetvařoval,“ přibližuje jeden z bývalých hráčů Startu, který si přál zůstat v anonymitě. „Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by na mě něco zkoušel, ale v zákulisí se o jeho praktikách vědělo,“ doplňuje.
Prokeš do Startu přiváděl na zkoušku cizince, kteří dělali podezřelé množství chyb. Tyto chvilkové přespolní „posily“ byly zjevně ideálním nástrojem k fixlování zápasů. A když zrovna žádné nebyly, měl manažer po ruce prověřené tuzemské hráče, kteří se mu o kýžený výsledek postarali.
Když se někdo Prokešovi znelíbil, čekal na něj trest. „Některým hráčům schválně dával individuální tréninky v době, kdy museli být v zaměstnání. Bral je na zápasy, kde vůbec nehráli, a nechal je běhat vedle hřiště celou dobu sprinty. Byla to šikana,“ líčí zmíněný fotbalista.
Seznam postav zapojených do aktuální kauzy může být ještě mnohem delší. FAČR totiž zveřejnil jen jména, která figurovala v jeho členské databázi. „Když si teď zpětně vybavím některé zápasy, je mi z toho trošku špatně. Jsem rád, že už jsem pryč,“ ohlíží se za působením ve Startu další z fotbalistů, který si nepřál uvést své jméno.
Jihomoravský fotbal se však z této aféry zřejmě jen tak neotřepe.