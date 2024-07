Ramadán? Ve Vyškově výmluva, ohlíží se Štěpánek. Postoupit chce s Brnem

„Byl bych rád, kdyby to do třetice vyšlo,“ pousmál se pětadvacetiletý stoper na začátku přípravy. Z Vyškova, hrajícího stabilně na špici tabulky druhé ligy, se přesunul do Zbrojovky, která si v závěru zoufalé sezony zajistila aspoň 9. místo.

„Věřím, že to spousta lidí bude vnímat tak, že jdu do horšího. Já ne. Zbrojovka patří do první ligy, očekávám, že budeme hrát o postup a že k němu pomůžu,“ prohlásil Štěpánek.

V Brně má být společně se záložníkem Jakubem Janetzkým stěžejní posilou, pilířem zadních řad. V živé paměti je ještě gól, jímž loni na podzim pro Vyškov rozhodl derby v Brně. „Na to se nezapomíná,“ pousměje se.

Přesnou hlavičkou tehdy Štěpánek udržel Vyškov na prvním místě druhé ligy. Pochvaloval si, jak se zahraničními akvizicemi prošpikované mužstvo nechalo ukočírovat k disciplinovanému výkonu, jímž šlo za třemi body.

Fotbalisté Vyškova (v bílém) rozhodují zápas na hřišti Zbrojovky Brno, autorem branky byl jejich kapitán Filip Štěpánek (číslo 3).

O pár měsíců později v zimní pauze měl přesto jasno, že po sezoně chce změnit dres. „Ve Vyškově jsem byl tři roky, už to chtělo něco nového,“ ohlíží se.

K přestupu měl lehce nakročeno už tehdy, zajímal se o něj Zlín. Vyškov si však kapitána v polovině báječně rozehrané sezony nemohl dovolit uvolnit. „Ani Zlín nakonec neměl prostor některé hráče pustit a udělat pro mě místo. Tak tohle jednání rychle skončilo,“ prozrazuje Štěpánek.

V létě o něj Zlín po sestupu do druhé ligy stál znovu, poptávaly se ještě další tři kluby. Štěpánek si vybral Zbrojovku. „Cítím, že se tady chce jít za postupem a že se bude táhnout za jeden provaz,“ vysvětlil svoji volbu.

S Brnem trénuje obránce Kubr Další z posil do obrany brněnské Zbrojovky může být také mládežnický reprezentant Lucas Kubr. Dvacetiletý levý obránce naposled působil ve švédském Bodö/Glimt a o formě jeho působení v Brně se jedná. Za sebou má Kubr 14 zápasů v mládežnických reprezentačních výběrech, se Zbrojovkou je nyní na soustředění.

Ve Vyškově takový dojem na jaře neměl. Štěpánek jenom potvrdil slova lotyšského útočníka Raimondse Krollise, že neustále obměňovaná cizinecká legie se v jeho bývalém působišti fotbalově nesemkla. „Hrál jsem tam tři roky. První rok a půl to bylo snazší, afrických hráčů tam působilo méně. Minulou zimu jich přišlo hodně, do týmu to způsobilo zásah. Za celou dobu nenastaly v kabině problémy, jenom to bylo těžké ukočírovat na hřišti. Spousta kluků si tam šla zahrát svůj fotbal,“ přiznal nedávný vyškovský kapitán.

V baráži podle jeho mínění tento přístup tým doběhl. „Nedali jsme se do kupy. Bavili jsme se hodně o tom, jestli nám ublížilo, že kluci hráli na jaře zápasy v době ramadánu, ale za mě jsou to výmluvy. Tým byl dobrý, složený z kvalitních hráčů, absolutně nám to však nesedlo na hřišti. Nevydali jsme ze sebe energii. V baráži si kluci řekli, že o něco jde, a zabrali, ale pozdě. Je škoda, že to tak nectili od startu jara,“ pronesl kriticky Štěpánek.

V příští sezoně bude nastupovat proti některým bývalým spoluhráčům. Pavol Ilko zamířil do Líšně, Lukáš Lahodný do Prostějova. Naopak posilou Vyškova je stoper Jan Štěrba, bývalý hráč Zbrojovky, který jaro dohrával v prostějovském hostování. „Nemám ponětí, jakou cestou se Vyškov vydá. Přeju mu jenom to nejlepší. Poskládat úplně nový mančaft, zřejmě zase z cizinců, ale nebude snadné,“ odhaduje Štěpánek.

V novém prostředí očekává také hodně změn pod vedením nového kouče Jaroslava Hynka. „Cítím, že je to tady dobře nastaveno od realizačního týmu až po hráče. Těším se i na nové domácí hřiště,“ řekl v narážce na momentálně probíhající rekonstrukci trávníku brněnského stadionu v Králově Poli.