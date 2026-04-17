Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Sedmadvacetiletý Štěpánek byl v podezření, že na jaře 2024 ovlivnil barážový zápas Vyškova, jemuž dělal kapitána, s Karvinou.
Primátor Karviné Jan Wolf, jenž v aféře figuruje i v souvislosti s jinými zápasy, mu měl nabídnout úplatek ve výši 100 tisíc korun a k tomu přestup právě do Karviné.
Jak se ale zdá, Štěpánek úplatek nepřijal. Komise totiž v pátečním komuniké oznámila, že právní kvalifikaci jeho případu změnila z paragrafu o úplatkářství na neoznámení disciplinárního přečinu.
Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek
„Ke změně kvalifikace jsme přistoupili, jelikož dosavadní dokazování nenasvědčuje tomu, že by se ze strany podezřelého jednalo o disciplinární přečin úplatkářství nebo match-fixingu. Ke zrušení předběžného zákazu přistoupila Etická komise vzhledem ke změně právní kvalifikace, a rovněž s přihlédnutím k dosavadnímu dokazování a postoji podezřelého, vysvětlil předseda etické komise Martin Holub.
Případ však nadále prošetřuje.
„Ze zrušení předběžného zákazu nicméně nelze v žádném případě dovozovat, že disciplinární řízení skončí a nedojde k případnému potrestání. Pouze však již podle etické komise netrvají důvody pro trvání předběžného zákazu (tj. zejména obava, že by podezřelý spáchal disciplinární přečin úplatkářství či match-fixingu),“ dodal Holub.
„Klub vnímá rozhodnutí jako přirozený výsledek dosavadního průběhu dokazování a vyhodnocení zjištěných skutečností. Filip Štěpánek se může vrátit s okamžitou účinností k plnohodnotné činnosti bez omezení,“ reagovala na sociálních sítích druholigová Opava, Štěpánkův současný klub, kde působí od letošní sezony.
A částečně oddechnout si mohou také ve Vyškově.
„Jestli je ta informace pravdivá, jde o fatální selhání jednotlivce, které degradovalo celé sezonní snažení Vyškova,“ reagoval na podezření tehdejší kouč Jan Kameník.
„Vůbec nevím, co se v jeho hlavě mohlo stát. Filip byl přirozený vůdce, charakterní hráč. Nesedí mi to k němu,“ přidal Zbyněk Zbořil, tehdejší manažer Vyškova.
Fotbalová korupční kauza se rozjela před více než třemi týdny a obviněných je v současnosti 32 lidí, z nichž čtyři jsou ve vazbě.